Prima pagină » Știrile zilei » Tânăr descoperit cu un cuțit la un festival din Tulcea

Tânăr descoperit cu un cuțit la un festival din Tulcea

Un tânăr de 19 ani a fost descoperit, de către jandarmi, cu un cuțit, la un festival din Tulcea.
Tânăr descoperit cu un cuțit la un festival din Tulcea
Ioana Târziu
04 mai 2026, 13:05, Social

Sâmbătă, în jurul orei 22:30, jandarmii din Tulcea au descoperit, asupra unui tânăr de 19 ani, un cuțit de tip briceag, în cadrul unui festival de pe faleza Ivan Patzaichin.

Tânărul a declarat că, din cauza unui conflict mai vechi, petrecut în urmă cu aproximativ trei săptămâni, deținea obiectul pentru a se apăra, având informații că persoana respectivă s-ar afla în zona festivalului.

Acesta a recunoscut că a scos cuțitul și l-a arătat prietenilor, cu care se afla la festival, pentru a demonstra faptul că este pregătit, în cazul în care ar fi avut un nou conflict cu persoana respectivă, moment în care persoanele din jur au devenit vizibil speriate.

Briceagul a fost ridicat de jandarmi, iar pe numele tânărului au fost întocmite actele de sesizare pentru portul fără drept de obiecte periculoase. Cercetările sunt continuate de către polițiști, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta.

Recomandările jandarmilor

Jandarmii reamintesc cetățenilor că portul asupra lor, în locuri publice, al obiectelor periculoase este interzis și poate avea consecințe legale. Totodată, astfel de gesturi pot genera panică și pot pune în pericol siguranța celor din jur. În situații de conflict, ei recomandă solicitarea sprijinului forțelor de ordine.

 

 

Recomandarea video

Cât câștigă șefii Hidroelectrica acuzați de premierul Bolojan că au luat bonusuri de 150.000-180.000 de euro în loc să facă investiții
G4Media
Stenograme „NUCLEARE” din ședința PSD, înainte de moțiune: „Nu putem lăsa România pe mâna unor șacali. PSD va salva, încă o dată, țara”
Gandul
Cu ce se ocupă soția lui Cristi Chivu. Adelina și antrenorul sunt căsătoriți de 18 ani și au împreună două fete
Cancan
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport
Cine pierde de pe urma războiului lui Trump? Statele Unite plătesc ca să scape de surplusul de gaze în timp ce Europa este lovită dur de blocarea Strâmtorii Ormuz
Libertatea
Boala autoimună care are ca simptom schimbarea vocii sau vocea răgușită. Aproximativ 143.000 de români sunt afectați
CSID
Topul celor mai vândute modele de mașini electrice din lume și clasamentul celor mai mari producători
Promotor