Un bărbat și fiul său au rămas blocați cu mașina în zăpadă pe munte în noaptea de Înviere

În noaptea de sâmbătă spre duminică, jandarmii montani din Vâlcea și salvamontiștii au intervenit pentru găsirea a două persoane, un bărbat în vârstă de 51 de ani și fiul său, în vârstă de 18 ani, care nu s-au mai întors dintr-o deplasare începută în localitatea Comanca, cu intenția de a ajunge în zona Cascada Apa Spânzurată.

Alerta a fost dată la 112, în jurul orei 00.10, de soția bărbatului. Aceasta a precizat că ultima dată a vorbit cu soțul ei la ora 16.00, însă ulterior nu a mai putut fi contactat, iar locul exact în care s-ar putea afla nu era cunoscut.

Au fost mobilizate două echipaje de jandarmi montani, salvamontiști și un echipaj SMURD.

Cele două persoane au fost găsite în jurul orei 4.30, în zona Cheile Oltețului. Acestea se aflau în autoturismul personal, care rămăsese suspendat în zăpadă.

„Deși forțele de intervenție au încercat să scoată autoturismul, acest lucru nu a fost posibil, din cauza stratului mare de zăpadă și a porțiunilor înghețate de drum. Autoturismul a fost lăsat în zonă, urmând a fi recuperat ulterior”, transmit jandarmii.

Cei doi au fost preluați și transportați până în orașul Brezoi, de unde au fost preluați de soția bărbatului. Persoanele implicate nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.