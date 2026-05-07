Sute de materiale pirotehnice descoperite în stadion înainte de meciul Steaua-Sepsi

Sute de materiale pirotehnice au fost descoperite în stadion înainte de meciul de fotbal Steaua-Sepsi. Unele materiale au fost ascunse în dispozitivele de acces pentru persoanele cu dizabilități.
sursa: Jandarmeria
Petru Mazilu
07 mai 2026, 20:13, Social

Jandarmii au anunțat că înainte de meciul de fotbal CSA Steaua București – ACS Sepsi OSK, au fost descoperite peste 300 de materiale pirotehnice interzise.

„Pe timpul controlului pirotehnic al arenei sportive, forțele de ordine au depistat 311 materiale pirotehnice de tip „torțe”, ascunse în interiorul stadionului. Persoanele în cauză au folosit inclusiv facilitățile pentru persoanele cu dizabilități pentru ascunderea materialelor pirotehnice”, au explicat jandarmii.

Jandarmii au mai anunțat că „au întocmit actele de sesizare a organelor de urmărire penală”.

