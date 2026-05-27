Prima pagină » Social » Ministerul Afacerilor Interne organizează astăzi Ziua Porților Deschise pentru cei mici

Ministerul Afacerilor Interne organizează astăzi Ziua Porților Deschise pentru cei mici

Pentru o zi, cei mici pot pune mâna pe echipamente, pot face poze cu mașini de intervenție și pot afla cum e să fii polițist, pompier sau jandarm. Ministerul Afacerilor Interne organizează astăzi Ziua Porților Deschise, un eveniment devenit deja tradiție pentru familiile posesoare de mici curioși.
Ministerul Afacerilor Interne organizează astăzi Ziua Porților Deschise pentru cei mici
Galerie Foto 5
Luiza Moldovan
27 mai 2026, 11:59, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Ministerul Afacerilor Interne deschide astăzi porțile pentru cei mai curioși vizitatori ai săi: copiii. Evenimentul, ajuns deja la statutul de tradiție, este gândit ca o punte între instituțiile statului și generația care crește – o zi în care uniforma nu mai intimidează, ci invită.

Vezi galeria foto
5 poze

Micii vizitatori pot deveni, pentru câteva ore, polițiști, pompieri sau jandarmi.

Ocazia unor fotografii memorabile

Programul include demonstrații spectaculoase, interacțiuni cu câinii de serviciu și ocazia de a vedea de aproape dotările și echipamentele pe care le folosesc zi de zi oamenii legii.

Fotografiile alături de mașinile și utilajele de ultimă generație sunt, cu siguranță, unul dintre cele mai așteptate momente ale zilei.

O posibilă carieră

Dincolo de distracție, evenimentul are și o miză mai profundă: să arate că polițiștii, pompierii și jandarmii sunt, înainte de toate, oameni – oameni care aleg în fiecare zi să protejeze și să ajute.

Iar pentru unii dintre copiii de astăzi, poate că tocmai aici începe drumul spre o astfel de carieră.

Evenimentul este deschis publicului până la ora 13:30.

Recomandarea video

Nume mari pe lista clienților autohtoni ai societății de avocatură care a semnat contract cu Președinția
G4Media
Femeia cu peste 1 milion de urmăritori l-a filmat pe Tavi Popescu: „Cine-i frumusețea asta de bărbat?”
GSP.ro
Ucraina speră la un nou sprijin financiar după summitul NATO din Turcia. Kievul insistă ca țările europene să aloce 0.25% din PIB
Gandul
Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte
Cancan
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai puțin obișnuit din avion!
Prosport
Eroul de 16 ani înecat la Chitila a fost declarat în moarte cerebrală. La această oră i se prelevă inima, ficatul, rinichii și corneele pentru transplant. Ce vieți mai salvează
Libertatea
Borșul toxic pe care nu trebuie să-l mai pui în ciorbă. Mulți români îl cumpără fără să știe ce conține
CSID
Chinezi au adus, în sfârșit, noul rival pentru Renault Clio și Dacia Sandero
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia