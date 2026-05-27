Ministerul Afacerilor Interne organizează astăzi Ziua Porților Deschise pentru cei mici

Ministerul Afacerilor Interne deschide astăzi porțile pentru cei mai curioși vizitatori ai săi: copiii. Evenimentul, ajuns deja la statutul de tradiție, este gândit ca o punte între instituțiile statului și generația care crește – o zi în care uniforma nu mai intimidează, ci invită.

Micii vizitatori pot deveni, pentru câteva ore, polițiști, pompieri sau jandarmi.

Ocazia unor fotografii memorabile

Programul include demonstrații spectaculoase, interacțiuni cu câinii de serviciu și ocazia de a vedea de aproape dotările și echipamentele pe care le folosesc zi de zi oamenii legii.

Fotografiile alături de mașinile și utilajele de ultimă generație sunt, cu siguranță, unul dintre cele mai așteptate momente ale zilei.

O posibilă carieră

Dincolo de distracție, evenimentul are și o miză mai profundă: să arate că polițiștii, pompierii și jandarmii sunt, înainte de toate, oameni – oameni care aleg în fiecare zi să protejeze și să ajute.

Iar pentru unii dintre copiii de astăzi, poate că tocmai aici începe drumul spre o astfel de carieră.

Evenimentul este deschis publicului până la ora 13:30.