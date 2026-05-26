Sărbătorește Ziua Copilului la Veranda Mall! Ateliere creative, jocuri, spectacole și activități gratuite pentru cei mici

Timp de șase ore, copiii vor avea un program plin de distracție, de la activități în care își pun creativitatea la treabă, până la jocuri de mișcare, întâlniri cu personaje îndrăgite și spectacole muzicale. Invitații speciali ai evenimentului sunt Coloricii – Ici, Rici & Colorici, alături de Ritza Marizza Clownița, Super DJ și Bunicuța, care vin la Veranda Mall cu muzică, dans, voie bună și un spectacol interactiv pregătit special pentru cei mici.

Evenimentul va avea loc luni, 1 iunie 2026, în Amfiteatrul Veranda Mall, între orele 14:00 și 20:00, iar participarea este gratuită. Accesul la spectacol, jocuri și activitățile de entertainment este liber și nu necesită înscriere. Doar participarea la atelierele de creație se face pe bază de înscriere prin formular.

Iată programul complet de activități pregătit de Veranda Mall pentru Ziua Copilului.

