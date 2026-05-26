Gorenje lansează o nouă generație de mașini de spălat vase cu eficiență energetică A și igienizare UV

Gorenje continuă să transpună filosofia „Life Simplified” în bucătăria modernă, cu noile mașini de spălat vase concepute pentru rutine zilnice mai ușoare, mai sustenabile și mai igienice. Create pentru gospodăriile care își doresc curățare puternică, consum responsabil și inovație practică, noile mașini de spălat vase Gorenje reunesc trei avantaje esențiale: eficiența clasei energetice A, tehnologia avansată Heat Exchanger și proprietățile antibacteriene ale luminii UV.

Una dintre caracteristicile cheie este performanța energetică remarcabilă. Gama de mașini de spălat vase Gorenje din clasa energetică A este proiectată pentru a obține rezultate excelente de curățare, menținând în același timp un consum redus de energie, pentru ca gospodăriile să reducă utilizarea electricității și impactul asupra mediului. Tehnologia mașinilor de spălat vase Gorenje din clasa A utilizează doar 0,55 kWh pentru un ciclu mediu de spălare, semnificativ mai puțin decât modelele mai vechi de mașini de spălat vase, și necesită totodată mult mai puțină apă pentru o încărcare completă. Un ciclu mediu utilizează doar 9,6 litri de apă, oferind o alternativă eficientă la spălarea manuală, care poate consuma până la 100 de litri de apă pentru aceeași cantitate de vase.

