Prima pagină » Comunicate » Parteneriat strategic pentru viitorul Mediașului: „Mediaș – Nucleul Transilvaniei”- un proiect cu anvergură turistică și culturală, lansat alături de Fundația Hermann Oberth din Feucht.

Parteneriat strategic pentru viitorul Mediașului: „Mediaș – Nucleul Transilvaniei”- un proiect cu anvergură turistică și culturală, lansat alături de Fundația Hermann Oberth din Feucht.

Asociația pentru Reconstrucția Vechii Metropole a Vinului din Transilvania și Fundația Hermann Oberth din Feucht (Germania) au semnat un contract de parteneriat strategic, marcând începutul unei colaborări ample pentru dezvoltarea și susținerea strategiei de promovare „Mediaș – Nucleul Transilvaniei”.
Parteneriat strategic pentru viitorul Mediașului: „Mediaș – Nucleul Transilvaniei”- un proiect cu anvergură turistică și culturală, lansat alături de Fundația Hermann Oberth din Feucht.
Mediafax
26 mai 2026, 17:20, Comunicate
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Evenimentul festiv de semnare și prezentare a conceptului a avut loc in Germania, la Dinkelsbuhl, într-un cadru încărcat de simbolism, onorat de prezența doamnei Mihaela Diculescu-Blebea, Consul General al României la München, și a doamnei Ingwelde Juchum, Vicepreședintă Federală și Președintă a Organizației Regionale Hessen. Participarea acestor înalți reprezentanți subliniază relevanța internațională a acestui proiect și potențialul său de a transforma profund viitorul turistic al municipiului Mediaș din interiorul comunitatii, cu efecte ce se anunță a depăși granițele locale și regionale.

Domnul Robert Otto Adams, reprezentantul Fundației Hermann Oberth, a subliniat semnificația acestui acord: „Prin semnarea acestui parteneriat în cadrul Zilei Patriei (Heimattag) și a seriei de conferințe CWG, ambele asociatii își reafirmă voința comună de a promova schimbul cultural, memoria istorică și moștenirea științifică a lui Hermann Oberth, în spiritul european al cooperării.”

Citeşte comunicatul integral AICI

Recomandarea video

Nume mari pe lista clienților autohtoni ai societății de avocatură care a semnat contract cu Președinția
G4Media
Sabalenka, criticată pentru bijuteriile de aproape 150.000 €. „Dacă ajungi să cazi de atât de sus...
GSP.ro
Ștefan Popescu, analiza momentului: Unde mai este Ministerul Afacerilor Externe, dacă România lucrează printr-o firmă de lobby în relația cu America?
Gandul
Sile Cămătaru, despre împrumuturile acordate lui Gigi Becali: "Îmi dădea dolari vechi și...' Detalii nemaiauzite
Cancan
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai puțin obișnuit din avion!
Prosport
Sindicatele și magistrații au găsit mai multe hibe la legea salarizării. Bogdan Hossu: „Lipsesc multe funcții, unele sunt echivalente, dar salariile nu sunt identice” – ANALIZĂ
Libertatea
Cum scapi mai repede de afte. Remediile naturale care calmează durerea și grăbesc vindecarea
CSID
Cât costă parcarea în București, și cum faci să plătești MAI PUȚIN?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia