SGS obține rezultate notabile în combaterea defrișărilor

SGS, cea mai importantă companie la nivel global în domeniul testării, inspecției și certificării, a anunțat câștigarea mai multor contracte și obținerea unor recunoașteri relevante, care-i evidențiază expertiza în combaterea defrișărilor. În contextul în care reglementările privind defrișările se îndreaptă către faza de implementare efectivă, iar piețele de carbon sunt supuse unor monitorizări tot mai stricte, SGS îmbină tehnologii avansate, cadre de certificare recunoscute la nivel internațional și servicii independente de asigurare pentru a-și sprijini partenerii în implementarea unor acțiuni de mediu verificabile, bazate pe date.
Mediafax
26 mai 2026, 18:33, Comunicate
În Hong Kong, SGS a fost distinsă cu Global Reporting Initiative (GRI) Certificate of Excellence, ca recunoaștere a contribuției sale la realizarea unor raportări de sustenabilitate de înaltă calitate și a creșterii transparenței ESG. Distincția reflectă capacitatea SGS de a sprijini organizațiile în măsurarea și raportarea impactului asupra mediului, în conformitate cu standarde internaționale recunoscute, inclusiv în ceea ce privește utilizarea terenurilor, biodiversitatea și defrișările.

În China, SGS a emis o declarație de verificare independentă în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene privind defrișările (EUDR) pentru un important producător de hârtie. Pe măsură ce aplicarea EUDR se apropie, verificările independente devin tot mai critice pentru a menține accesul la piețele globale și a demonstra că produsele și lanțurile de aprovizionare nu generează defrișări.

