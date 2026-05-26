SGS obține rezultate notabile în combaterea defrișărilor

În Hong Kong, SGS a fost distinsă cu Global Reporting Initiative (GRI) Certificate of Excellence, ca recunoaștere a contribuției sale la realizarea unor raportări de sustenabilitate de înaltă calitate și a creșterii transparenței ESG. Distincția reflectă capacitatea SGS de a sprijini organizațiile în măsurarea și raportarea impactului asupra mediului, în conformitate cu standarde internaționale recunoscute, inclusiv în ceea ce privește utilizarea terenurilor, biodiversitatea și defrișările.

În China, SGS a emis o declarație de verificare independentă în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene privind defrișările (EUDR) pentru un important producător de hârtie. Pe măsură ce aplicarea EUDR se apropie, verificările independente devin tot mai critice pentru a menține accesul la piețele globale și a demonstra că produsele și lanțurile de aprovizionare nu generează defrișări.

