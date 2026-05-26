FERRARI LUCE: UN NOU CAPITOL PENTRU MARCA DIN MARANELLO

Ferrari a obținut prima sa victorie din istorie la Roma chiar în această zi, în anul 1947, când Ferrari 125 S a câștigat Gran Premio di Roma pe circuitul de la Termele lui Caracalla. În acea zi decisivă, pilotul Franco Cortese a pus în mișcare o legendă a succesului de neimaginat. La aproximativ 79 de ani distanță, Ferrari revine pentru a dezvălui un proiect care reafirmă angajamentul său neclintit de a redefini limitele posibilului.

Ferrari Luce marchează culminarea strategiei multi-energie a companiei din Maranello, anunțată în cadrul Capital Markets Day 2022 și confirmată ulterior în mai multe rânduri. În conformitate cu principiul neutralității tehnologice, electrificarea reprezintă doar unul dintre mijloacele aflate la dispoziția Ferrari pentru a-și extinde potențialul de dezvoltare în arhitectura produsului, performanță, design și experiența de condus, fără a înlocui motorizările existente.

Aprofundarea expertizei interne a Căluțului Cabrat în domeniul tehnologiei electrice deschide noi perspective pentru performanță și eficiență la nivelul întregului ecosistem Ferrari. Acest lucru include transferul de tehnologie între automobilele de serie și modelul 499P, care a triumfat în ultima ediție a Campionatului Mondial de Anduranță, precum și îndrăznețul proiect Ferrari Hypersail, un laborator unic de cercetare și inovare. Ferrari Luce extinde și mai mult expertiza mărcii din Maranello, deschizând un nou segment în deplină concordanță cu ADN-ul Ferrari, care îmbină performanța, implicarea emoțională și versatilitatea.

