Prima pagină » Știri externe » Ferrari lansează modelul „Luce”, primul său automobil complet electric

Ferrari lansează modelul „Luce”, primul său automobil complet electric

Ferrari va prezenta luni modelul „Luce”, primul automobil complet electric din istoria companiei italiene, într-o mișcare considerată riscantă întrucât mai mulți producători de mașini sport încetinesc procesul de electrificare.
Ferrari lansează modelul „Luce”, primul său automobil complet electric
Radu Mocanu
25 mai 2026, 10:09, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Constructorul italian Ferrari își va dezvălui oficial luni, la Roma, primul model complet electric, denumit „Luce”, marcând un moment istoric pentru brandul asociat de decenii cu motoarele cu combustie internă și sunetul caracteristic al acestora, informează Reuters.

„Luce”, un model în patru uși va atinge o viteză maximă de 310 km/h și prețul de pornite va depăși 500.000 de euro.

Compania mizează pe faptul că poate păstra experiența specifică brandului chiar și în lipsa motorului tradițional cu combustie internă.

Pentru „Luce”, compania a dezvoltat un sistem audio special care amplifică vibrațiile motorului electric pentru a crea un sunet distinct, fără a imita artificial zgomotul unui motor pe combustie.

Lansarea vine după ani de investiții în electrificare, inclusiv dezvoltarea unei noi facilități de producție în Maranello.

Primele livrări către clienți sunt programate pentru luna octombrie.

Piața mașinilor, incertă

Totuși, piața mașinilor electrice rămâne incertă. Ferrari a amânat planurile pentru un al doilea model electric până cel puțin în 2028, pe fondul cererii slabe, iar rivalul Lamborghini a renunțat la planul de a lansa un model electric în 2030.

Compania și-a redus și obiectivele de electrificare. Mașinile complet electrice ar urma să reprezinte 20% din gama Ferrari până în 2030, față de ținta anterioară de 40%. Constructorul va continua să producă și modele hibride sau cu motoare clasice.

Ferrari speră însă că noul model va atrage o generație mai tânără de clienți bogați, mai deschisă către vehiculele electrice. De asemenea, procesul de electrificare ar putea fi încurajat de criza energetică cauzată de blocarea Strâmtorii Ormuz.

Recomandarea video

BREAKING: Cristian Mungiu a câștigat premiul Palme d’Or cu filmul Fjord / Regizorul român intră în istorie cu al doilea Palme d’Or
G4Media
Întrebată dacă are origini franțuzești, Jaqueline Cristian a dezvăluit personalitatea după care a fost numită
GSP.ro
Micul geniu al matematicii din România a cucerit lumea la vârsta de 11 ani. Povestea unui triplu campion mondial la aritmetică mentală
Gandul
Câți bani a primit eliminata Maria Dumitru, de la Antena 1, pentru cele 17 săptămâni la Survivor
Cancan
Caz revoltător: o jucătoare, agresată de administratorul stadionului. „A intrat în vestiar peste noi în timp ce eram dezbrăcate, m-a îmbrâncit și m-a lovit cu pumnul în față”
Prosport
Cum își justifică uriașa avere frații Alfred și Gerald Simonis: „Un om de afaceri știe de unde să taie și unde să pună”/„Am fost creierul companiei Morgan Sindall”
Libertatea
Doliu în muzica populară! A murit o iubită interpretă. A făcut AVC chiar înainte de a urca pe scenă
CSID
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia