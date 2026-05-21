Lewis Hamilton respinge speculațiile privind retragerea din Formula 1: „Voi mai fi aici mult timp"

Pilotul britanic Lewis Hamilton a respins speculațiile privind o posibilă retragere din Formula 1, afirmând joi că rămâne motivat și intenționează să concureze în Marele Circ și în următorii ani.
sursă foto: Bradley Collyer/PA Wire/dpa
Petre Apostol
21 mai 2026, 23:30, Sport
În vârstă de 41 de ani și aflat în cel de-al 20-lea sezon din Formula 1, septuplul campion mondial traversează al doilea an al colaborării cu Ferrari, după un prim sezon fără podiumuri, o premieră în cariera sa.

„Contractul meu este în vigoare, astfel că totul este sută la sută clar pentru mine. Sunt concentrat, motivat și iubesc ceea ce fac din toată inima. Voi mai fi aici destul de mult timp, așa că lumea trebuie să se obișnuiască cu asta”, a afirmat Lewis Hamilton, în conferința de presă premergătoare etapei din Montreal, Canada, programată în weekend.

Declarațiile vin după ce mai multe personalități ale sportului, inclusiv Bernie Ecclestone și Ralf Schumacher, au sugerat că Hamilton ar trebui să își încheie cariera.

Pilotul Ferrari a respins însă aceste opinii.

„Sunt mulți oameni care încearcă să ‘mă retragă’, dar acest lucru nici măcar nu este în gândurile mele. Mă gândesc deja la ce urmează și îmi fac planuri pentru următorii cinci ani, dar intenționez să rămân aici încă o perioadă”, a adăugat Hamilton.

„Progresul interior este succesul”

Pilotul britanic a vorbit și despre modul în care definește succesul, subliniind că progresul personal este mai important decât rezultatele sau recordurile.

„Succesul poate fi perceput în multe feluri. Să te trezești în fiecare zi și să încerci să fii mai bun decât ai fost înainte. Să depășești adversitatea. Să demonstrezi că toți cei care încearcă să te țină pe loc sau să te doboare se înșală”, a spus britanicul.

„În exterior, rezultatele sunt cele pe care oamenii le numesc succes, dar pentru mine progresul interior este succesul. Sunt recunoscător pentru recorduri, însă acestea nu sunt lucrurile la care mă gândesc. Important este să privești înainte, niciodată înapoi”, a adăugat pilotul Ferrari.

Adaptarea la actuala generație de monoposturi și noul regulament tehnic pare să fi revitalizat cariera britanicului, după dificultățile întâmpinate în anii precedenți și în primul său sezon la Ferrari.

