Ferrari prezintă Hypersail

Cu ocazia Milan Design Week, Ferrari Hypersail dezvăluie grafica monococii sale oceanice de aproximativ 30 de metri, proiectată să „zboare” deasupra apei: inovația, aerodinamica și cercetarea în design definesc o nouă frontieră în navigația oceanică. Născut dintr-un proces creativ în care limbajul estetic al companiei din Maranello se întâlnește cu cea mai avansată tehnologie de navigație offshore, proiectul evidențiază conexiunea tot mai profundă dintre design, inovație și performanță.

Ferrari Hypersail a fost conceput ca o platformă de inovație deschisă, unde expertize diverse se îmbină într-un proces colectiv pentru a redefini limitele posibilului și a atinge o sinteză între inginerie și stil: cea a Ferrari Tech Team, ghidată de Matteo Lanzavecchia și Marco Guglielmo Ribigini, a Ferrari Design Studio condus de Flavio Manzoni și a arhitectului naval Guillaume Verdier.

Obiectivul este de a transfera în lumea nautică același spirit de design și estetică ce face automobilele Ferrari unice: o căutare constantă a inovației, fără a pierde esența formei.

