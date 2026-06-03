Ferrari anunță prelungirea contractului pe termen lung cu pilotul monegasc Charles Leclerc, înainte de Marele Premiu al Principatului Monaco

Durata exactă a noului acord nu a fost făcută publică, Ferrari precizând doar că Leclerc va rămâne la echipă în „sezoanele următoare”. Pilotul în vârstă de 28 de ani evoluează pentru Scuderia Ferrari din 2019, după ce a debutat în Formula 1 cu un an înainte.

„Nu aș putea fi mai fericit să continui această călătorie cu Scuderia Ferrari. Pentru mine, aceasta a fost întotdeauna mai mult decât o simplă echipă. Este echipa pe care am iubit-o și la care am visat să ajung încă din copilărie, iar după toți acești ani a devenit o a doua familie”, a declarat Leclerc.

Monegascul a subliniat că obiectivul său rămâne readucerea titlului mondial la Maranello.

„Împreună am trăit momente incredibile și altele mai dificile, dar cred în această echipă mai mult ca niciodată. Sunt recunoscător că vom continua să luptăm împreună pentru obiectivul nostru comun de a readuce titlul mondial la Maranello”, a afirmat pilotul.

De la sosirea sa la Ferrari, Leclerc a obținut opt victorii de Grand Prix, 27 de pole-position-uri și 52 de clasări pe podium. În prezent, el ocupă locul al treilea în clasamentul Campionatului Mondial al Piloților din sezonul 2026, cu 75 de puncte.

Leclerc este considerat unul dintre piloții emblematici ai Scuderiei și unul dintre principalii candidați la aducerea primului titlu mondial pentru Ferrari după triumful lui Kimi Räikkönen din 2007.