UPDATE Franța – Anglia – 2 – 4 / Franța, mult mai nervoasă în partea a doua / Mbappe înscrie pentru Franța cel de-al nouălea său gol al CM

UPDATE REPRIZA A DOUA

Olise recuperează mingea la mijlocul terenului, în jumătatea Angliei, observă demarcarea lui Kylian Mbappe în spatele apărării adverse și îi trimite o pasă magistrală.

Atacantul francez îl învinge fără emoții pe Henderson, ieșit în întâmpinare, și înscrie.

Cu această reușită, Mbappe ajunge la nouă goluri și devine lider solitar în clasamentul golgheterilor Campionatului Mondial 2026.

Începutul reprizei a doua este net superior pentru francezi, care au intrat mult mai nervoși după pauză.

UPADTE

Este pentru prima oară când Anglia înscrie trei goluri împotriva Franței de la Cupa MOndială din 1982, dar scorul putea fi încă și mai mare.

UPDATE

Mbappe s-a lansat excelent spre poartă, însă Henderson îi respinge șutul, iar Guehi îndepărtează mingea de pe linia porții cu o lovitură de cap.

Totuși, faza este anulată, deoarece arbitrul asistent ridică fanionul pentru ofsaid.

Mbappe, Doue și Olise se implică mai agresiv.

UPDATE

Franța e mai nervoasă, după golul Angliei. Câteva faze de infarct au ridicat tensiunea în public. Mbappe e extrem de agresiv.

Știrea inițială

Anglia conduce Franța în meciul de semifinală a Cupei Modniale cu 1 – 0 încă din primele minute de joc.

Între Franța și Anglia nu s-a înregistrat niciodată o remiză albă, iar toate indiciile arată că tradiția va continua și în această seară.

Presa de specialitate comentează că Anglia este pe drumul către cea mai bună clasare la un Campionat Mondial de la titlul cucerit în 1966.

Totuși, englezii trebuie să rămână vigilenți. Spence își valorifică viteza și interceptează o pasă periculoasă trimisă spre Kylian Mbappe.