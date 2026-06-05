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Sezamo extinde marca proprie Sutcha și lansează gama premium Sutcha Prime

Supermarketul online Sezamo își extinde portofoliul de mărci proprii și lansează Sutcha Prime, noua gamă premium din cadrul brandului Sutcha, dedicată consumatorilor care caută carne de calitate superioară, cu origine transparentă și standarde ridicate de creștere. Noua colecție reunește unele dintre cele mai apreciate specialități din lume, de la Wagyu japonez A5+ și Wagyu australian până la carne de vită maturată provenită de la producătorul danez care a câștigat trei ani consecutiv medalia de aur la World Steak Challenge.
Sezamo extinde marca proprie Sutcha și lansează gama premium Sutcha Prime
Mediafax
05 iun. 2026, 17:57, Comunicate
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Sutcha Prime reprezintă evoluția mărcii proprii Sutcha și marchează intrarea Sezamo într-un segment premium al pieței de carne. Noua gamă este construită în jurul unor criterii stricte de selecție, care includ proveniența, nivelul de marmorare, maturarea controlată și standardele de bunăstare a animalelor. Fiecare produs este selectat manual de experții Sezamo, fasonat cu precizie și livrat refrigerat direct la domiciliul clienților.

„Sutcha Prime este un pas important în dezvoltarea portofoliului nostru de mărci proprii și reflectă dorința de a oferi clienților acces la produse care până de curând puteau fi găsite aproape exclusiv în restaurante specializate sau magazine gourmet. Fiecare produs este selectat pentru gustul său, pentru trasabilitate și pentru standardele ridicate de creștere și maturare”, spune Michael Kaiser, Country Lead Sezamo România.

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