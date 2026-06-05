Sezamo extinde marca proprie Sutcha și lansează gama premium Sutcha Prime

Sutcha Prime reprezintă evoluția mărcii proprii Sutcha și marchează intrarea Sezamo într-un segment premium al pieței de carne. Noua gamă este construită în jurul unor criterii stricte de selecție, care includ proveniența, nivelul de marmorare, maturarea controlată și standardele de bunăstare a animalelor. Fiecare produs este selectat manual de experții Sezamo, fasonat cu precizie și livrat refrigerat direct la domiciliul clienților.

„Sutcha Prime este un pas important în dezvoltarea portofoliului nostru de mărci proprii și reflectă dorința de a oferi clienților acces la produse care până de curând puteau fi găsite aproape exclusiv în restaurante specializate sau magazine gourmet. Fiecare produs este selectat pentru gustul său, pentru trasabilitate și pentru standardele ridicate de creștere și maturare”, spune Michael Kaiser, Country Lead Sezamo România.

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