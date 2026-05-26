Kimi Antonelli spune că Ferrari este principala amenințare pentru Mercedes la Monaco

Pilotul italian de 19 ani a câștigat duminică Marele Premiu al Canadei, al patrulea succes consecutiv pentru Mercedes. Antonelli conduce clasamentul piloților, cu un avans de 43 de puncte față de coechipierul George Russell, potrivit Reuters.

Ferrari nu a mai câștigat o cursă de Formula 1 din octombrie 2024, dar septuplul campion mondial Lewis Hamilton a terminat pe locul al doilea la Montreal.

„Cred că Ferrari va fi echipa de învins la Monaco. Va fi foarte interesant să vedem cum ne vom descurca acolo”, a declarat Antonelli pentru Sky Sports.

„Cu siguranță Ferrari este favorită”, a adăugat el.

Mercedes a câștigat toate cele cinci Mari Premii disputate până acum în acest an, precum și două dintre cele trei curse sprint.

Ferrari speră la un rezultat important la Monaco

Marele Premiu de la Monaco este cursa de casă pentru Charles Leclerc, coechipierul lui Hamilton la Ferrari. Leclerc este născut în principat și a câștigat cursa în 2024.

„Monaco este circuitul pe care puterea nu este factorul decisiv. Cred că acolo contează performanța monopostului. Cred că monopostul nostru ar putea fi foarte puternic acolo”, a spus Hamilton.

„Dacă elimini deficitul de putere, suntem în luptă cu acești băieți. Monaco ar trebui să fie distractiv”, a adăugat el.

Ferrari a urcat pe locul al doilea în clasamentul constructorilor, la 72 de puncte în urma Mercedes. Echipa italiană mizează pe un rezultat bun la Monaco, o cursă în care calificările sunt adesea decisive, iar depășirile sunt foarte dificile.