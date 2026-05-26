Prima pagină » Sport » Kimi Antonelli spune că Ferrari este principala amenințare pentru Mercedes la Monaco

Kimi Antonelli spune că Ferrari este principala amenințare pentru Mercedes la Monaco

Kimi Antonelli consideră că Ferrari este principala favorită la Marele Premiu de la Monaco, următoarea cursă din Formula 1.
Kimi Antonelli spune că Ferrari este principala amenințare pentru Mercedes la Monaco
Iulian Moşneagu
26 mai 2026, 09:30, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Pilotul italian de 19 ani a câștigat duminică Marele Premiu al Canadei, al patrulea succes consecutiv pentru Mercedes. Antonelli conduce clasamentul piloților, cu un avans de 43 de puncte față de coechipierul George Russell, potrivit Reuters.

Ferrari nu a mai câștigat o cursă de Formula 1 din octombrie 2024, dar septuplul campion mondial Lewis Hamilton a terminat pe locul al doilea la Montreal.

„Cred că Ferrari va fi echipa de învins la Monaco. Va fi foarte interesant să vedem cum ne vom descurca acolo”, a declarat Antonelli pentru Sky Sports.

„Cu siguranță Ferrari este favorită”, a adăugat el.

Mercedes a câștigat toate cele cinci Mari Premii disputate până acum în acest an, precum și două dintre cele trei curse sprint.

Ferrari speră la un rezultat important la Monaco

Marele Premiu de la Monaco este cursa de casă pentru Charles Leclerc, coechipierul lui Hamilton la Ferrari. Leclerc este născut în principat și a câștigat cursa în 2024.

„Monaco este circuitul pe care puterea nu este factorul decisiv. Cred că acolo contează performanța monopostului. Cred că monopostul nostru ar putea fi foarte puternic acolo”, a spus Hamilton.

„Dacă elimini deficitul de putere, suntem în luptă cu acești băieți. Monaco ar trebui să fie distractiv”, a adăugat el.

Ferrari a urcat pe locul al doilea în clasamentul constructorilor, la 72 de puncte în urma Mercedes. Echipa italiană mizează pe un rezultat bun la Monaco, o cursă în care calificările sunt adesea decisive, iar depășirile sunt foarte dificile.

Recomandarea video

Sondaj INSCOP: Nicușor Dan ar supraviețui la o diferență strânsă unui referendum de demitere din funcție
G4Media
Întrebată dacă are origini franțuzești, Jaqueline Cristian a dezvăluit personalitatea după care a fost numită
GSP.ro
Cel mai bătrân pedofil din închisorile românești, în stare gravă. Bărbatul de aproape 80 de ani, coleg de cameră cu „Monstrul de la Caracal”, a fost dus de urgență la spital. Ce s-a întâmplat
Gandul
Data exactă când ajunge România sub domul de căldură care a făcut ravagii în vestul Europei
Cancan
FOTO. „Cel mai intim album” cu fotografii al iubitei lui Lamine Yamal
Prosport
Mafia duty-free-urilor din Aeroportul Otopeni: Ce s-a ales de dosarele șmecherilor care cereau șpăgi de până la 22 de milioane de euro pentru spațiile comerciale
Libertatea
Lista completă. Care fructe trebuie ținute în frigider și care la temperatura camerei
CSID
S-a lansat prima electrică Ferrari: 1.050 CP și accelerație 0-100 km/h în 2,5 secunde
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia