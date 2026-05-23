Legenda Formulei 1 Alain Prost, rănit în timpul unui jaf violent în vila sa din Elveția

Alain Prost a părăsit deja Elveția, refugiindu-se în Dubai după jaful violent petrecut în vila sa de lângă Nyon, în cantonul Vaud, potrivit publicației elvețiene Blick. Publicația scrie că fostul pilot francez, în vârstă de 71 de ani, a fost afectat puternic de atac, iar „trauma psihologică este profundă”.

Fiul campionului, obligat să deschidă seiful

Mai mulți indivizi mascați au pătruns în urmă cu câteva zile în locuința lui Alain Prost, situată pe malul lacului Léman, în apropiere de Nyon, în cantonul elvețian Vaud. Potrivit sursei citate, „surpriza a fost totală, iar violența imediată”, fostul pilot fiind lovit în timpul altercației și rănit la cap.

În timp ce Alain Prost era agresat, ceilalți membri ai familiei au fost amenințați. Unul dintre fiii fostului campion „a fost constrâns să îi însoțească pe infractori și să descuie seiful casei” sub amenințare directă.

Hoții au urmărit piese de lux

Valoarea prejudiciului nu este cunoscută deocamdată, însă sursa elvețiană notează că fostul pilot are legături strânse cu industria ceasurilor de lux și este partener de lungă durată al producătorului elvețian Richard Mille, care i-a dedicat inclusiv un model de ceas, realizat în ediție limitată la 30 de exemplare.

Anchetatorii iau în calcul furtul unor astfel de piese.

Operațiune comună Elveția – Franța după jaf

După alertarea autorităților, poliția din zona Nyon a mobilizat un dispozitiv amplu de căutare, inclusiv jandarmeria, brigada canină, poliția științifică și serviciile de securitate. Anchetatorii suspectează că autorii jafului ar fi fugit spre Franța. De aceea, în cadrul operațiunii de căutare au fost mobilizate și jandarmeria franceză, precum și autoritățile vamale elvețiene.

Procuratura din cantonul elvețian Vaud, unde se află locuința lui Alain Prost, nu a comentat incidentul, motivând că ancheta este în desfășurare.

Jafurile din vilele de lux elvețiene, în creștere

Potrivit autorităților elvețiene, atacul confirmă o creștere a jafurilor de tip „home-jacking” în zona lacului Léman, unde persoane foarte bogate și colecționari de ceasuri de lux au devenit ținte ale unor grupări infracționale transfrontaliere.