Taiwanul acuză China că ar fi desfășurat „peste 100 de nave” în apele regiunii

Șeful securității din Taiwan, Joseph Wu, a declarat că „peste 100 de nave” ar fi fost trimise de China în apele regiunii.
Ioana Târziu
23 mai 2026, 15:01, Știri externe
Șeful Consiliului Național de Securitate al Taiwanului, Joseph Wu, a declarat sâmbătă că peste 100 de nave de război și nave ale pazei de coastă au fost trimise în apele regionale de către China, potrivit AFP.

Șeful securității a precizat că navele Chinei se află în apele regionale care se întind de la Marea Galbenă până la Marea Chinei de Sud și Pacificul de Vest.

China „amenință” pacea și stabilitatea

Potrivit acestuia, desfășurarea s-a întâmplat „în ultimele zile”. De asemenea, el acuză China de „sabotarea” status quo-ului. El a adăugat că țara „amenință” pacea și stabilitatea în întreaga regiune.

Un oficial taiwanez din domeniul securității, a declarat pentru AFP că navele chineze au fost detectate înainte de summitul de la Beijing. Însă, numărul lor a recut de 100 în ultimele zile, conform sursei.

Discursul lui Wu, după declarațiile lui Trump de miercuri

Remarcile lui Wu vin în contextul în care Donald Trump a ridicat miercuri problema Taiwanului”. 

Președintele american a fost întrebat dacă va vorbi cu președintele taiwanez Lai Ching-te, despre potențiale vânzări de arme americane către Taiwan.

„Voi vorbi. Vorbesc cu toată lumea” a răspuns Trump reporterilor. El a mai adăugat că „vom lucra la problema Taiwanului”, potrivit aceleiași surse.

