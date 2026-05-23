Taiwanul acuză China că ar fi desfășurat „peste 100 de nave” în apele regiunii

Șeful Consiliului Național de Securitate al Taiwanului, Joseph Wu, a declarat sâmbătă că peste 100 de nave de război și nave ale pazei de coastă au fost trimise în apele regionale de către China, potrivit AFP.
Șeful securității a precizat că navele Chinei se află în apele regionale care se întind de la Marea Galbenă până la Marea Chinei de Sud și Pacificul de Vest.
Potrivit acestuia, desfășurarea s-a întâmplat „în ultimele zile”. De asemenea, el acuză China de „sabotarea” status quo-ului. El a adăugat că țara „amenință” pacea și stabilitatea în întreaga regiune.
Un oficial taiwanez din domeniul securității, a declarat pentru AFP că navele chineze au fost detectate înainte de summitul de la Beijing. Însă, numărul lor a recut de 100 în ultimele zile, conform sursei.
Remarcile lui Wu vin în contextul în care Donald Trump a ridicat miercuri „problema Taiwanului”.
Președintele american a fost întrebat dacă va vorbi cu președintele taiwanez Lai Ching-te, despre potențiale vânzări de arme americane către Taiwan.
„Voi vorbi. Vorbesc cu toată lumea” a răspuns Trump reporterilor. El a mai adăugat că „vom lucra la problema Taiwanului”, potrivit aceleiași surse.