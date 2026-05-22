Prima pagină » Știrile zilei » „Dacă particip, sunt ucis. Dacă nu particip, sunt ucis”. Donald Trump s-ar putea să nu participe la nunta fiului cel mare

„Dacă particip, sunt ucis. Dacă nu particip, sunt ucis”. Donald Trump s-ar putea să nu participe la nunta fiului cel mare

Nunta lui Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui american, ar putea avea loc fără prezența liderului de la Casa Albă. Donald Trump a declarat că va fi criticat de presă indiferent dacă va participa sau nu.
„Dacă particip, sunt ucis. Dacă nu particip, sunt ucis”. Donald Trump s-ar putea să nu participe la nunta fiului cel mare
Ioana Târziu
22 mai 2026, 18:25, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Fiul cel mare al președintelui, Donald Trump Jr., s-ar putea căsători în absența tatălui său, arată surse pentru CNN.

El se va căsători în acest weekend cu Bettina Anderson, o vedetă din Palm Beach. Nunta va avea loc pe o insulă mică din Bahamas. potrivit publicației.

„Nu este un moment potrivit”

Președintele Donald Trump s-ar putea să nu participe, arată sursele CNN. Trump a declarat că „nu este un moment potrivit” pentru el, „din cauza a tot ce ține de Iran și alte lucruri”.

Sursele publicației au mai precizat că era așteptat de mult ca președintele să nu participe. Absența sa ar fi cauzată de dorința cuplului de a avea o ceremonie cât mai privată.

Președintele declară că va fi criticat indiferent dacă participă sau nu

„Dacă particip, sunt ucis. Dacă nu particip, sunt ucis”, a spus președintele, referitor la faptul că va fi oricum criticat de presă, potrivit sursei.

La nuntă sunt așteptați frații fiului cel mare, mai arată sursele publicației, deși cuplul își dorea să limiteze apariția detaliilor despre eveniment.

Nunta marchează a doua căsătorie a lui Trump Jr. El a fost căsătorit anterior cu Vanessa Trump timp de 12 ani, înainte de divorțul lor din 2018.

Recomandarea video

Sebastian Ghiță, prima postare din ultimii 7 ani: „Resping toate aceste afirmații false despre legăturile mele cu Putin și Kremlinul făcute de agenții Soroșiști”
G4Media
Întrebată dacă are origini franțuzești, Jaqueline Cristian a dezvăluit personalitatea după care a fost numită
GSP.ro
Gândul a aflat ce se întâmplă cu lifturile din Ministerul Transporturilor, după incidentul grav de ieri. Sunt anunțate audieri
Gandul
Mihai Neșu primește o pensie colosală de la olandezi. Cât încasează lunar fostul fotbalist
Cancan
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Prosport
„Ați lins clanțele”. Stelian Tănase le-a spus liberalilor în față că au ajuns „slugile lui Iohannis” pentru funcții și beneficii
Libertatea
Ce arată primele rezultate ale necropsiei lui Robert, elevul din Bacău mort după ce s-ar fi înecat cu un sandwich
CSID
Codul Rutier 2026: Se modifică procedura de obținere a permisului de conducere
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia