„Dacă particip, sunt ucis. Dacă nu particip, sunt ucis”. Donald Trump s-ar putea să nu participe la nunta fiului cel mare

Fiul cel mare al președintelui, Donald Trump Jr., s-ar putea căsători în absența tatălui său, arată surse pentru CNN.

El se va căsători în acest weekend cu Bettina Anderson, o vedetă din Palm Beach. Nunta va avea loc pe o insulă mică din Bahamas. potrivit publicației.

„Nu este un moment potrivit”

Președintele Donald Trump s-ar putea să nu participe, arată sursele CNN. Trump a declarat că „nu este un moment potrivit” pentru el, „din cauza a tot ce ține de Iran și alte lucruri”.

Sursele publicației au mai precizat că era așteptat de mult ca președintele să nu participe. Absența sa ar fi cauzată de dorința cuplului de a avea o ceremonie cât mai privată.

Președintele declară că va fi criticat indiferent dacă participă sau nu

„Dacă particip, sunt ucis. Dacă nu particip, sunt ucis”, a spus președintele, referitor la faptul că va fi oricum criticat de presă, potrivit sursei.

La nuntă sunt așteptați frații fiului cel mare, mai arată sursele publicației, deși cuplul își dorea să limiteze apariția detaliilor despre eveniment.

Nunta marchează a doua căsătorie a lui Trump Jr. El a fost căsătorit anterior cu Vanessa Trump timp de 12 ani, înainte de divorțul lor din 2018.