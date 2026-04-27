Donald Trump: „Nu sunt un violator”

Președintele SUA, Donald Trump, a respins ferm acuzațiile apărute în mesajul atribuit atacatorului care a deschis focul asupra sa, în cadrul unui interviu acordat emisiunii „60 Minutes” de la CBS, difuzat după incidentul de sâmbătă seara.

Fragmente din interviu, realizat de jurnalista Norah O’Donnell, au început să apară în spațiul public, oferind primele reacții ale liderului american după tentativa de asasinat.

„Nu am violat pe nimeni”

Un interviu în care s-a insistat mult pe scrisoarea atacatorului de la Cina Corespondenților, în care acesta își justifica gestul și făcea referiri directe la administrația americană.

„Așa numitul manifest e șocant de citit, domnule președinte, pentru că pare să ofere niște justificări”, spune jurnalista, care continuă: „El (atacatorul, n. red.) scrie că oficialii din administrație sunt țintele și, de asemenea, scrie asta: nu mai am de gând să permit unui pedofil, violator și trădător să-mi păteze mâinile cu crimele lui. Care este reacția dvs la asta?”.

„Nu sunt un violator. Nu am violat pe nimeni”, a declarat Trump, categoric.

Președintele a respins și celelalte acuzații, spunând că provin de la „o persoană bolnavă” și susținând că a fost „complet exonerat” în trecut de astfel de afirmații.

Atacatorul invoca motive politice

Potrivit informațiilor apărute anterior, suspectul ar fi trimis un mesaj familiei înainte de atac, în care menționa că oficiali ai administrației americane reprezintă ținte.

De asemenea, ar fi invocat motive ideologice și personale pentru acțiunile sale.

Trump a sugerat în interviu că astfel de acuzații fac parte dintr-un climat politic tensionat și a aruncat, la rândul său, critici către adversarii politici, făcând referire inclusiv la cazul Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale.

Reacții după incident

Interviul vine la scurt timp după tentativa de asasinat care a avut loc în timpul unui eveniment oficial, incident ce a reaprins dezbaterea privind securitatea liderilor politici și radicalizarea discursului public în Statele Unite.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească toate circumstanțele atacului și motivațiile exacte ale suspectului.