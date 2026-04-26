Trump, după incidentul armat de la Cina Corespondenților: „A atacat de la 50 de metri distanță” / FBI cere informații de la public

Președintele Donald Trump a oferit noi detalii despre incidentul armat produs la Cina Corespondenților de la Casa Albă, afirmând că suspectul a deschis focul „de la 50 de metri distanță”.

„Deci era foarte departe de cameră”, a declarat Trump, încercând să sublinieze că zona în care se afla nu a fost direct vizată.

„Camera era foarte, foarte sigură”

În ciuda panicii create, președintele a insistat că măsurile de securitate au funcționat:

„Camera era foarte, foarte sigură”, a spus el, lăudând intervenția agenților de securitate.

„Agenții Serviciilor Secrete au fost foarte impresionanți.”

Întrebat dacă va reconsidera organizarea unor astfel de evenimente în spații închise, Trump a oferit un răspuns scurt:

„Este ceea ce este.”

Rămâne neclar cum a reușit bărbatul înarmat să ajungă în apropierea evenimentului, în condițiile unor măsuri de securitate stricte.

FBI: „Nicio informație nu este prea mică”

Între timp, ancheta este în plină desfășurare. Directorul FBI, Kash Patel, a făcut apel la public pentru a furniza orice detalii relevante.

„Nicio informație nu este prea mică, nicio informație nu este inadecvată. Vom evalua totul.”

Potrivit acestuia, anchetatorii analizează balistica și arma folosită la fața locului și desfășoară interviuri cu martorii.

„Vom realiza interviuri cu cei care au fost prezenți și, dacă vreuna dintre aceste persoane are informații, vă rugăm să se adreseze forțelor de ordine — FBI-ului, Departamentului de Poliție Metropolitană.”

Patel a precizat că autoritățile vor examina „amănunțit” trecutul suspectului, pentru a înțelege motivele și eventualele conexiuni.

Ancheta continuă

Incidentul, petrecut la unul dintre cele mai importante evenimente politico-mediatice din SUA, ridică întrebări serioase privind breșele de securitate și modul în care un individ înarmat a putut ajunge atât de aproape de participanți.

Autoritățile nu au oferit încă detalii complete despre circumstanțele atacului, iar investigația este în curs.