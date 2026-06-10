Secretul experților în arte marțiale, deslușit: Creierul tău știe când trebuie să respiri, iar respirația amplifică simțurile

Creierul tău știe când e timpul să respiri, iar ciclurile inhalare-expirare sunt sincronizate pentru a îmbunătăți percepția senzorială, au stabilit cercetătorii citați de Psychology Today.

Oamenii de știință de la Universitatea din Chieti-Pescara, Italia, au pornit de la ideea că oamenii își modifică permanent și automat respirația pentru a se sincroniza cu impulsurile exterioare. Un exemplu comun este cel al omului care își ține respirația atunci când ridică un lucru greu.

Gestul este corelat cu o acuratețe perceptivă sporită, iar studiul și-a propus să afle dacă acesta are legătură și cu stările corporale cum ar fi ritmul cardiac.

Cum a decurs cercetarea

Cercetătorii au studiat modificarea respirației la 41 de participanți sănătoși (25 de femei și 16 bărbați) de peste 25 de ani. Ei au analizat respirația în raport cu ritmul cardiac și stimulii tactili pentru a descoperi un model.

Astfel, au descoperit că amplitudinea și momentul fazei respirației la participanții la studiu au fost sincronizate cu momentul apariției stimulului extern. De asemenea, ei au arătat că performanța a fost „îmbunătățită” în timpul expirației în comparație cu inhalarea.

Rezultatele confirmă cercetările anterioare care arată că în timpul expirației, reactivitatea senzorială este în general îmbunătățită. De asemenea, concluzia explică succesul activităților care acordă o atenție semnificativă respirației, precum meditația și artele marțiale.