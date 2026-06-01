Gurudev Sri Sri Ravi Shankar – Omul care a adus pacea în Columbia, în închisori și în mintea a 800 de milioane de oameni, vine la București

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar, omul care a inspirat 800 de milioane de oameni din întreaga lumea cu viziunea sa simplă, dar profundă, omul care vrea să construiască o societate fără stres și fără violență. vine pentru prima oară la București, între 10 și 12 iunie.

Misiunea lui Gurudev Sri Sri Ravi Shankar a început într-un mic sat din sudul Indiei, iar acum este la un nivel global.

O tehnică revoluționară de respirație

Unul dintre cele mai importante daruri pe care Gurudev le-a oferit lumii este tehnica de meditație SKY Breath Meditation, cunoscută și sub numele de Sudarshan Kriya.

Această metodă unică de respirație îi ajută pe practicanți să găsească pacea și claritatea interioară.

Subiect al peste 100 de studii independente recenzate de specialiști – inclusiv cercetări realizate la Stanford și Yale – SKY s-a dovedit eficientă în reducerea anxietății, impulsivității, stresului și depresiei, îmbunătățind totodată funcția cognitivă și calitatea somnului.

Rețea globală de voluntari și acțiune socială

Transformarea personală generată de programele sale i-a determinat pe mulți participanți să devină agenți activi ai schimbării sociale.

Rețeaua de voluntari, care numără acum peste un milion de membri, a contribuit la sprijinirea veteranilor de război și a familiilor acestora, la reducerea violenței în școli, la combaterea dependenței de opioide și la restaurarea a 70 de râuri afectate de degradare ecologică.

De asemenea, programul a abordat criza sinuciderilor în rândul agricultorilor din India și a oferit sprijin refugiaților afectați de dezastre și conflicte armate.

Mediator în conflicte internaționale

Implicarea lui Gurudev în procesele de pace depășește granițele spiritualului.

În Columbia, a contribuit la coordonarea unui armistițiu care a condus la semnarea acordurilor de pace din 2016, punând capăt unui conflict de cinci decenii dintre guvern și gruparea FARC.

Rezultate similare au fost obținute în zonele afectate de mișcarea Naxalită din India, dar și în Ayodhya, unde a jucat un rol esențial în soluționarea pașnică a unui conflict religios cu rădăcini de secole.

Cultura unității

Prin seria de evenimente World Culture Festival, desfășurate la Washington DC, New Delhi, Berlin și Bangalore, Gurudev a reunit peste șapte milioane de participanți, promovând dialogul intercultural și coexistența pașnică.

Gurudev este, de asemenea, autorul bestsellerului național Notes for the Journey Within și a format 27.000 de traineri la nivel mondial, continuând să inspire o comunitate globală de 15 milioane de urmăritori pe platformele de socializare.