Prima pagină » Cultură-Media » Când copiii devin jurați, filmul capătă o altă voce. Începe WonderFest 2026!

Când copiii devin jurați, filmul capătă o altă voce. Începe WonderFest 2026!

Județul Ilfov se pregătește să găzduiască, între 2 și 6 iunie 2026, unul dintre cele mai speciale evenimente dedicate copiilor și adolescenților.
Când copiii devin jurați, filmul capătă o altă voce. Începe WonderFest 2026!
Adrian Nicolae
31 mai 2026, 15:50, Cultură-Media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

WonderFest revine cu ediția a VI-a și aduce împreună filmul, educația și creativitatea într-un festival în care cei mici nu sunt doar spectatori, ci adevărați participanți la actul cultural.

Festivalul este organizat de Consiliul Județean Ilfov prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov și reunește copii, adolescenți, artiști, regizori, actori, traineri și invitați speciali din România și din străinătate.

Pe durata festivalului, participanții vor descoperi filme din competiția internațională, vor participa la proiecții speciale și vor avea ocazia să întâlnească profesioniști ai industriei cinematografice. În același timp, vor putea lua parte la zeci de workshop-uri interactive dedicate dezvoltării personale și exprimării creative.

Programul include ateliere de actorie, cinematografie, fotografie, improvizație scenică, leadership, creație video, caricatură, scenografie și educație prin cultură, activități menite să îi ajute pe copii și adolescenți să își descopere talentul și să își dezvolte încrederea în propriile forțe.

Elementul care diferențiază WonderFest de orice alt festival este juriul format din 100 de copii. Ei vor analiza și vor premia filmele participante, oferind o perspectivă autentică asupra producțiilor dedicate noii generații.

Mai mult decât un eveniment cultural, WonderFest este o declarație de încredere în viitor. Este locul în care copiii sunt ascultați, încurajați și invitați să își exprime liber opiniile, emoțiile și creativitatea.

Într-o lume în care atenția se îndreaptă adesea spre ecrane și algoritmi, WonderFest readuce în prim-plan puterea poveștilor, a întâlnirilor reale și a experiențelor care pot inspira o generație întreagă.

Recomandarea video

Sondaj: Știi ce daune acoperă asigurarea ta pentru locuință?
G4Media
„Uitați-vă la Sorana cum arată!” » Am mers să vorbim cu antrenorul care a lucrat cu 3 mari campioni ai tenisului românesc: „Aici ar putea fi un secret al ei”
GSP.ro
CTP pune la îndoială acțiunile lui Nicușor Dan după incidentul de la Galați: „De ce mai expulzăm consulul rus? Ca să ia voturi domnul Dan?”
Gandul
Câte mii de euro a primit eliminatul Gigi Burger, de la Antena 1, pentru cele 11 săptămâni la Survivor 2026
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Manfred Spitzer, reputat psihiatru german, interviu pentru Libertatea despre efectele IA asupra gândirii critice: „Oamenii au fost întotdeauna ușor de păcălit”
Libertatea
Alergie sau intoleranță alimentară? Semnele de avertizare pe care mulți le ignoră până devine prea târziu
CSID
Te-ai gândit vreodată că va exista o CAMIONETĂ PORSCHE?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia