Când copiii devin jurați, filmul capătă o altă voce. Începe WonderFest 2026!

WonderFest revine cu ediția a VI-a și aduce împreună filmul, educația și creativitatea într-un festival în care cei mici nu sunt doar spectatori, ci adevărați participanți la actul cultural.

Festivalul este organizat de Consiliul Județean Ilfov prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov și reunește copii, adolescenți, artiști, regizori, actori, traineri și invitați speciali din România și din străinătate.

Pe durata festivalului, participanții vor descoperi filme din competiția internațională, vor participa la proiecții speciale și vor avea ocazia să întâlnească profesioniști ai industriei cinematografice. În același timp, vor putea lua parte la zeci de workshop-uri interactive dedicate dezvoltării personale și exprimării creative.

Programul include ateliere de actorie, cinematografie, fotografie, improvizație scenică, leadership, creație video, caricatură, scenografie și educație prin cultură, activități menite să îi ajute pe copii și adolescenți să își descopere talentul și să își dezvolte încrederea în propriile forțe.

Elementul care diferențiază WonderFest de orice alt festival este juriul format din 100 de copii. Ei vor analiza și vor premia filmele participante, oferind o perspectivă autentică asupra producțiilor dedicate noii generații.

Mai mult decât un eveniment cultural, WonderFest este o declarație de încredere în viitor. Este locul în care copiii sunt ascultați, încurajați și invitați să își exprime liber opiniile, emoțiile și creativitatea.

Într-o lume în care atenția se îndreaptă adesea spre ecrane și algoritmi, WonderFest readuce în prim-plan puterea poveștilor, a întâlnirilor reale și a experiențelor care pot inspira o generație întreagă.