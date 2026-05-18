De la hărți din 1500 și armuri medievale la astronomie și instalații multimedia. Cum arată Noaptea Muzeelor 2026 în România

Potrivit organizatorilor Nopții Muzeelor 2026, manifestările programate sâmbătă, 23 mai, reunesc peste 250 de muzee și spații culturale din 36 de județe, în cadrul celei de-a 22-a ediții desfășurate în România. Evenimentul are loc anual în apropierea datei de 18 mai, declarată de ICOM (Consiliul Internațional al Muzeelor) drept Ziua Internațională a Muzeelor.

Bucureștiul care n-a mai fost, la Primăria Capitalei

În București, Primăria Capitalei își deschide sediul pentru public cu tururi ghidate, expoziții și muzică live. Vizitatorii vor putea descoperi istoria clădirii monument istoric, construită între 1906 și 1910, după planurile arhitectului Petre Antonescu.

Publicul va putea vizita și expoziția „Bucureștiul care n-a mai fost”, dedicată unor proiecte arhitecturale care nu au mai fost realizate, dar și seria „Primari de seamă ai Bucureștiului”. În curtea interioară va fi amplasată instalația participativă „București ACUM”, unde vizitatorii sunt invitați să lase mesaje, idei și imagini despre orașul în care trăiesc, într-un proiect colectiv dedicat Bucureștiului contemporan. Seara va fi completată de concerte și sesiuni de muzică live.

O seară în lumea lui Bacovia și Arghezi

Evenimente speciale sunt pregătite și de instituțiile culturale din subordinea Primăriei Municipiului București. La Muzeul Național al Literaturii Române sunt programate vernisaje, concerte și discuții în grădina muzeului, iar casele memoriale „George și Agatha Bacovia” și „Tudor Arghezi -Mărțișor” vor putea fi vizitate până la miezul nopții. Arcul de Triumf va fi deschis gratuit pentru vizitatori, inclusiv cu expoziția temporară dedicată participanților din Primul Război Mondial.

La ARCUB, centrul cultural al Primăriei Capitalei, artiștii Dan Perjovschi și Lia Perjovschi vor susține tururi ghidate pentru expoziția „DRAFT pentru o retrospectivă comună”. Tot în Capitală, Muzeul Hărților propune una dintre cele mai interactive experiențe ale serii: hărți istorice, inclusiv o piesă datată 1525, aplicația de realitate augmentată „Călătoria Novei”, puzzle-uri și activități pentru copii, într-o atmosferă completată de muzică mixată live.

Soldații Romei, la Alba Iulia

În Alba Iulia, Garda Apulum va readuce la viață atmosfera orașului antic prin demonstrații și reconstituiri istorice cu echipamente romane și momente interactive organizate de Muzeul Național al Unirii.

Cerul, prin telescop, la Pitești

Observațiile astronomice prin telescoape instalate în curtea Muzeul Județean Argeș se numără printre atracțiile pregătite la Pitești, alături de reconstituiri istorice cu daci, romani și soldați din primul război mondial. Programul include și un concert al Orchestrei de Cameră a Filarmonicii Pitești.

Traseu cultural prin Galați

La Galați, ediția „Focus Galați”, coordonată de Muzeul de Artă Vizuală, transformă orașul într-un traseu cultural nocturn care reunește muzee, teatre, galerii, biblioteci și spații alternative. Organizatorii au anunțat dans contemporan, concerte, ateliere și intervenții artistice desfășurate simultan în mai multe puncte ale orașului.

Podoabe neolitice și flori de mină, la Oltenița

O incursiune în preistorie este pregătită la Muzeul Civilizației Gumelnița, unde vizitatorii vor putea vedea podoabe neolitice realizate din scoica Spondylus, adusă în urmă cu mii de ani din Marea Mediterană și Marea Egee. Programul include și expoziția „Magia cristalelor”, adusă de la Muzeul de Mineralogie din Baia Mare și dedicată florilor de mină din Maramureș.

Pian, șah și balet la Târgu Jiu

Recitaluri de pian și arii de operă, teatru de păpuși, ateliere de astronomie, șah și balet, dar și instalații vizuale contemporane pe fațadele clădirilor sunt pregătite la Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, unde organizatorii promit vizitatorilor o experiență multisenzorială.

Robotică la Noaptea Muzeelor din Chișinău

Evenimente speciale sunt organizate și în Republica Moldova. Muzeul Național de Istorie a Moldovei organizează ediția din acest an sub tema „Muzeele care unesc o lume divizată”, cu un program care combină istoria, tehnologia și tradițiile internaționale.

Vizitatorii vor participa la ateliere de origami și ikebana, demonstrații medievale de tir cu arcul, expoziții dedicate culturilor indiană, poloneză și ucraineană, dar și la prezentarea proiectelor „FIRST LEGO League Challenge Moldova 2026”, competiție internațională de robotică și educație STEM dedicată copiilor și adolescenților.