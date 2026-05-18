La Festivalul de la Cannes, toate privirile vor fi ațintite asupra filmului Fjord al regizorului român Cristian Mungiu

La jumătatea ediției a 79-a a Festivalului de Film de la Cannes „Tigrul de hârtie” al lui James Gray a oferit în sfârșit avântul de care ediția din 2026 a avut nevoie, după primirea rece a filmului „Istorii paralele” al lui Asghar Farhadi și reacțiile mixte la alte două filme favorite de pe Croisette, „Oaia în cutie” al lui Kore-eda și „Suddenly” al lui Ryusuke Hamaguchi. Toate privirile vor fi ațintite, luni asupra filmului Fjord , portretul de familie realizat de cineastul român Cristian Mungiu, scrie publicația franceză Le Figaro.
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
18 mai 2026, 08:25, Cultură-Media
Luni, evenimentul de pe Coasta de Azur ar putea continua seria de victorii odată cu revenirea la Palais des Festivals a unei generații de actori descoperiți recent de Cannes, potrivit Le Figaro. Actrița norvegiană Renate Reinsve , muza regizorului Joachim Trier ,  va face o excepție. Cu o performanță mai mult decât reală, asemănătoare cu cea a lui Trump în  „Ucenicul” , justițiarul româno-american Sebastian Stan  din „Avengers” va surprinde cu încă o transformare. Toate acestea vor ridica cu siguranță temperatura în cursa pentru Palme d’Or.

Câștigător al premiului Palme d’Or din 2007 pentru filmul Patru luni, trei săptămâni și două zile, cineastul român Cristian Mungiu  revine la ora 19:00 cu Fjord, o dramă filmată în Norvegia, care reunește două fețe descoperite la Festivalul de Film de la Cannes: Renate Reinsve (premiul pentru cea mai bună actriță în 2021 pentru Julie în 12 capitole) și Sebastian Stan (Ucenicul), de nerecunoscut în rolul unui patriarh chel. Actorii, care au împărțit anterior ecranul în straniul Un alt om, interpretează un cuplu româno-norvegian foarte devotat. Familia Gheorghiu se stabilește într-un sat de la capătul unui fiord, unde se împrietenesc rapid cu vecinii lor, familia Halberg. Copiii celor două familii devin foarte apropiați, în ciuda educației lor diferite.

Când personalul didactic descoperă vânătăi la cel mai mare copil al familiei Gheorghiu, comunitatea se întreabă dacă educația tradițională pe care o primesc copiii de la părinți ar putea fi cauza. Va influența prezența lui Stellan Skarsgard, care a jucat alături de Renate Reinsve în strălucitul film de anul trecut „Sentimental Value”, decizia juriului de a premia filmul Fjord ?, se întreabă jurnaliștii de la Le Figaro.

