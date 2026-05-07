Spectacolul „Faust”, a cărui premieră a fost acum 20 de ani, sold out la FITS

Biletele pentru cea de-a 33-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru Sibiu, care are loc în perioada 19 – 28 iunie, s-au pus în vânzare de miercuri, 6 mai.

Până joi, spectacolele „Faust”, regia Silviu Purcărete, „Ivanov”, regia Eugen Jebeleanu, „Copiii Medeei”, regia Milo Rau, „O noapte cu Morricone”, Centro Coregrafico Nazionale, „Don Quijote” regia Alexandru Dabija și „Metamorfoza”, regia Yuri Kordonsky, sunt deja sold out.

2026 a depășit recordul stabilit în 2025 privind vânzarea de bilete

În primele ore s-au vândut cu 25% mai multe bilete decât anul trecut, an care a depășit toate recordurile din istoria FITS. De asemenea, în primele ore s-au vândut și aproximativ 100 de bilete și abonamente pentru spectacolele care vor fi transmise online.

Pentru prima dată în istoria FITS, au fost rezervate, încă din prima zi, toate locurile pentru spectacolele din cadrul Festivalului Universităților de Teatru.

Aproape 3.000 de utilizatori din 39 de țări au vizitat site-ul sibfest.ro în prima jumătate de oră, cele mai multe accesări fiind din România, Austria, Japonia, SUA, Marea Britanie, Germania și Țările de Jos. În momentul de vârf, 1662 de utilizatori accesau site-ul sibfest.ro concomitent.

Tema ediției din 2026 este „SUFLET”

„Munca pe care am depus-o în ultimul an, în ciuda tuturor provocărilor pe care le-am avut, este forma noastră de a spune MULȚUMESC publicului care și în acest an vine alături de noi. Anul trecut a fost unul al recordurilor absolute, cu vânzări uriașe în primele ore și nu credeam că putem să depășim acele cifre, dar iată că publicul ne-a demonstrat că este nerăbdător să aibă parte de Miracolul artei. Este o ediție de suflet, pentru suflet, care sperăm să rămână mulți ani în sufletele tuturor celor care vor fi la Sibiu între 19 și 28 iunie.” a declarat Constantin Chiriac, Președintele FITS și directorul general TNRS.

Sunt în vânzare ultimele bilete pentru spectacolele: „Visul unei nopți de vară”, „Povestea prințesei deocheate”, „Sex, bani și foame”, „Neasemuita poveste a lui Abul Hossein Yemenitul și a fugii lui în pustie” (reprezentația de la ora 20:00).

Tema ediţiei din acest an este „SUFLET” și subliniază că mai presus de tehnologie stă sufletul, fie că e vorba de cel al artistului sau al spectatorului.