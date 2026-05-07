Prima pagină » Știrile zilei » Bujorul, floarea națională a României, domină vânzările de primăvară. Cum arată sera de bujori din Vitan

Bujorul, declarat floare națională a României prin Legea nr. 285/2022, domină categoria de flori în comerțul online în sezonul de primăvară. Potrivit datelor Sezamo, aceștia generează aproximativ 85% din vânzările de buchete în perioada aprilie–iunie, devenind principalul produs sezonier din această categorie.
Mădălina Dinu
07 mai 2026, 10:04, Cultură-Media

În același timp, bujorii au un impact direct asupra comportamentului de consum. Comenzile care îi includ au o valoare medie cu aproximativ 60% mai mare decât media platformei, iar clienții care îi cumpără comandă mai des și sunt dispuși să cheltuie semnificativ mai mult. Practic, floarea funcționează ca un accelerator al valorii coșului de cumpărături în perioada scurtă în care este disponibilă.

Popularitatea lor este alimentată și de componenta culturală puternică. În România, bujorul este asociat frecvent cu ideea de cadou și cu evenimente importante, precum nunți sau aniversări, ceea ce îl transformă într-un produs care generează cumpărături spontane. Cei mai apreciați și căutați bujori sunt cei în culorile roșu, corai și roz, iar florile sunt deseori incluse în buchete mixte sau aranjamente premium.

Floris Co cultivă în sera lor imensă din Vitan peste zece tipuri de bujori, alături de alte flori, și exportă în Europa.  Pe 15 mai, este sărbătorită anual Ziua Bujorului Românesc. Mai multe regiuni din țară organizează festivaluri dedicate acestei flori, care  promovează protejarea și cultivarea ei.

Din punct de vedere comercial, bujorul se remarcă printr-o combinație rară în retail: vizibilitate ridicată, sezonalitate scurtă, impact vizual puternic și capacitate de creștere a valorii medii a comenzilor. Toate aceste elemente contribuie la performanța lor în perioada de vârf a primăverii.

Cum prelungești durata de viață a bujorilor

Pentru a prelungi durata de viață a bujorilor după achiziție, specialiștii recomandă păstrarea acestora într-un vas din sticlă opacă, ferit de curent și de lumina directă a soarelui.

De asemenea, tulpinile trebuie tăiate oblic înainte de a fi puse în apă, apa trebuie schimbată la fiecare 1–2 zile, iar frunzele aflate sub nivelul apei ar trebui îndepărtate pentru a preveni deteriorarea mai rapidă a florilor. În aceste condiții, bujorii pot rămâne proaspeți mai mult timp.

Sezamo, supermarket online parte din grupul european Rohlik, este platforma care a raportat aceste date, în urma vânzărilor din sezonul de primăvară. Compania activează în România din 2022 și operează ca parte a unei rețele europene de comerț online alimentar.

Florile sunt furnizate de Floris Co, producător român cu peste 30 de ani de experiență în cultivarea florilor, care colaborează cu Sezamo pentru livrarea bujorilor către clienți din București și Ilfov.

