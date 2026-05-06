Lucrările timpurii ale lui Klimt, accesibile publicului pentru prima dată / Turiștii urcă pe schele la Burgtheater din Viena

Zeci de ani accesibile doar conservatorilor și experților, zece picturi în ulei realizate de Gustav Klimt pe tavanele Burgtheater-ului din Viena pot fi văzute acum de aproape de orice iubitor de artă, în cadrul unor tururi ghidate zilnice organizate pe schelele montate pentru restaurarea lucrărilor.

Picturile se află la 18 metri înălțime și sunt supuse unui amplu proces de restaurare, după ce au suferit daune cauzate de apă.

Lucrările sunt curățate manual, cu bețișoare de bumbac și apă condensată.

O comandă de tinerețe

„Ni s-a permis să investim câteva sute de mii de euro pentru a-l lăsa pe Gustav Klimt să strălucească din nou în splendoarea sa originală”, a declarat directorul comercial al teatrului, Robert Beutler.

Klimt a realizat aceste picturi între 1886 și 1888, la vârsta de 24 de ani, alături de fratele său Ernst și de pictorul Franz Matsch.

A fost prima comandă importantă din cariera artistului, care avea să devină ulterior una dintre figurile centrale ale modernismului artistic de la începutul secolului al XX-lea, cunoscut îndeosebi pentru stilul său îndrăzneț de tip Art Nouveau.

Klimt, „Romeo și Julieta” și o țigară

Lucrările înfățișează scene din istoria teatrului universal.

Una dintre cele mai impresionante îl prezintă pe Klimt însuși alături de cei doi colaboratori ai săi, privind o reprezentație a piesei „Romeo și Julieta” la Teatrul Globe din Londra secolului al XVI-lea, în prezența reginei Elisabeta I.

Este singurul autoportret cunoscut al artistului.

De pe schele, vizitatorii pot descoperi detalii imposibil de observat de la nivelul sălii – figurine fin pictate sau, de pildă, țigara din degetele lui Ernst Klimt, fratele artistului, cunoscut pentru obiceiul său de a fuma.

„O experiență pur și simplu unică”

„Să fii atât de aproape de aceste picturi proaspăt renovate – o experiență pur și simplu unică”, a mărturisit Susanne Höllinger, una dintre vizitatorii recenți.

Tururile ghidate sunt disponibile zilnic până în august, când schelele vor fi demontate.

Biletele costă 25 de euro și pot fi achiziționate pe site-ul Burgtheater-ului.