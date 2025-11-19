Un tablou rar de Gustav Klimt, vândut la licitație pentru suma record de 236,4 milioane de dolari

Vânzarea a avut loc în cadrul primei licitații organizate de Sotheby’s în noul său sediu din New Yor, SUA, și a fost însoțită de aplauze după un duel al ofertelor de 20 de minute.

Tabloul, care a făcut parte din colecția moștenitorului Estée Lauder, Leonard A. Lauder, decedat la începutul anului, a fost salvat de la distrugere în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, când alte lucrări ale lui Gustav Klimt, au ars în incendiul de la Castelul Immendorf din Austria.

Licitația a inclus și alte opere importante, precum un tablou de Edvard Munch adjudecat la 35,1 milioane de dolari.

Totodată, seara a fost marcată de un lot neobișnuit: toaleta din aur de 18 carate, cântărind 220 de livre, realizată de Maurizio Cattelan și intitulată „America”.

Sculptura, expusă anterior la Guggenheim ca obiect funcțional și devenită celebră după furtul versiunii gemene din Palatul Blenheim, a atras cozi de vizitatori la expoziția premergătoare vânzării.

Sotheby’s speră ca vânzările din această săptămână să depășească pragul de 1 miliard de dolari, într-un moment dificil pentru piața de artă, care a înregistrat scăderi consecutive în 2023 și 2024, vânzarea tabloului lui Gustav Klimt, devenind cea mai scumpă lucrare de artă modernă vândută la o licitație.

Totuși, succesul licitației colecției Pauline Karpidas și rezultatele bune obținute de Christie’s în vânzările de artă din secolul XX sugerează o posibilă revenire, potrivit CNN.