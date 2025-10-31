O toaletă din aur masiv, scoasă la licitație cu un preț de pornire de 10 milioane de dolari

Casa de licitații o numește „un comentariu incisiv asupra coliziunii dintre producția artistică și valoarea mărfurilor”. Este, de asemenea, o toaletă complet funcțională, identică cu una care a câștigat faimă mondială atunci când a fost furată într-un jaf îndrăzneț de la Palatul Blenheim din Anglia în 2019, potrivit AP.

Prețul de pornire la licitația din 18 noiembrie de la New York va fi prețul a puțin peste 101,2 kilograme de aur folosit pentru fabricarea sa, în prezent aproximativ 10 milioane de dolari.

David Galperin, șeful departamentului de artă contemporană de la Sotheby’s din New York, a declarat că Cattelan este „provocatorul desăvârșit al lumii artei”.

Este, de asemenea, unul dintre cei mai de succes artiști, a cărui lucrare „Comedian”, o banană lipită cu bandă adezivă pe un perete, s-a vândut anul trecut la o licitație din New York pentru 6,2 milioane de dolari. „El” – sculptura tulburătoare a lui Cattelan reprezentând un Adolf Hitler îngenuncheat – s-a vândut cu 17,2 milioane de dolari la o licitație Christie’s în 2016.