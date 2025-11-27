Ou Fabergé, evaluat la peste 26 de milioane de dolari, scos la licitație

Casa de licitații Christie’s afirmă că Oul de Iarnă este doar unul dintre cele șapte ovoide opulente rămase în proprietate privată. Acesta va fi scos la vânzare la sediul Christie’s din Londra marți, potrivit AP.

Oul, înalt de 10 centimetri, este realizat din cristal de stâncă fin sculptat, acoperit cu un motiv delicat de fulg de nea, realizat în platină și cu 4.500 de diamante minuscule. Se deschide pentru a dezvălui un coșuleț detașabil cu flori de cuarț împodobite cu pietre prețioase, care simbolizează primăvara.

Margo Oganesian, șefa departamentului de artă rusă de la Christie’s, a comparat-o cu o ciocolată Kinder Surprise de lux. Oul de iarnă este un exemplu superb de meșteșug și design, „o «Mona Lisa» pentru artele decorative”, a spus Oganesian.

Fiecare ou Fabergé este unic

Bijutierul Peter Carl Fabergé și compania sa au creat peste 50 de ouă pentru familia imperială a Rusiei între 1885 și 1917, fiecare fiind unic și conținând o surpriză ascunsă. Țarul Alexandru al III-lea a început tradiția oferindu-i soției sale un ou în fiecare Paște. Succesorul său, Nicolae al II-lea, a oferit darul soției și mamei sale.

Familia regală Romanov a condus Rusia timp de 300 de ani înainte de a fi înlăturată de revoluția din 1917. Nicolae și familia sa au fost executați în 1918.

S-a crezut pierdut timp de două decenii

Cumpărat de un comerciant londonez pentru 450 de lire sterline, când autoritățile comuniste, aflate în dificultate, au vândut unele dintre comorile artistice ale Rusiei în anii 1920, oul a trecut prin vânzări succesive. S-a crezut pierdut timp de două decenii, până când a fost licitat de Christie’s în 1994 pentru peste 7 milioane de franci elvețieni (5,6 milioane de dolari la acea vreme). S-a vândut din nou în 2002 pentru 9,6 milioane de dolari.

Acum se așteaptă să depășească recordul de 18,5 milioane de dolari plătit la o licitație Christie’s din 2007 pentru un alt ou Fabergé creat pentru familia de bancheri Rothschild.

Există 43 de ouă imperiale Fabergé care au supraviețuit, majoritatea în muzee.