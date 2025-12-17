Câțiva cenți americani, fabricați în 2025, valorează aproape 17 milioane de dolari. Cum s-a ajuns la această evoluție incredibilă

Ultimii cenți americani, fabricați în noiembrie 2025, au fost vânduți la licitație pentru aproape 17 milioane de dolari.

Monetăria Statelor Unite a vândut 232 de seturi de trei cenți pentru suma uriașă de 16,76 milioane de dolari la o licitație organizată la Stack’s Bowers Galleries, potrivit AP.

Al 232-lea set, care conținea ultimii trei cenți fabricați vreodată, s-a vândut cu 800.000 de dolari. Ofertantul respectiv a obținut și cele trei matrițe care a fost folosită pentru fabricarea ultimilor cenți.

Surpriza de la licitație

John Kraljevich, reprezentantul Stack’s Bowers, a declarat că înainte de licitație nu se știa valoarea de piață a obiectelor.

„Merg la licitații de monede de 40 de ani și vă pot spune că nu am mai văzut așa ceva, pentru că nu a mai existat niciodată așa ceva”, a spus Kraljevich.

Fiecare set a cuprins 2025 de cenți fabricați la Monetăria din Philadelphia și la Monetăria din Denver. De asemenea și un cent din aur de 24 de carate. Fiecare cent a avut și un simbol unic.

Au existat 232 de grupe pentru a reflecta fiecare an în care moneda a fost încorporată în cultura americană.

Noiembrie, sfârșitul unei epoci

Monetăria SUA a încetat în noiembrie producția monedei de un cent. Decizia a fost luată pentru a economisi bani. În plus, moneda de un cent care odinioară permitea cumpărarea unei gustări sau a unei bomboane a devenit din ce în ce mai irelevantă.

Ultimele monede de un cent au fost bătute la monetăria din Philadelphia, unde au fost produse cele mai mici monede din țară din 1793, la un an după ce Congresul a adoptat Legea privind monedele.

„Dumnezeu să binecuvânteze America și vom economisi 56 de milioane de dolari din banii contribuabililor”, a declarat trezorierul SUA, Brandon Beach, chiar înainte de a apăsa un buton pentru a imprima ultimul bănuț.

Monedele de un cent rămân mijloace legale de plată, dar nu se vor mai face altele noi.

Ultima monedă care a fost scoasă din producție a fost cea de jumătate de cent, în 1857, a spus Beach.

Președintele Donald Trump a ordonat dispariția monedei de un cent, deoarece costurile au crescut la aproape patru cenți pentru un cent. Miliarde de monede de un cent rămân în circulație, dar acestea sunt rareori folosite pentru tranzacțiile financiare.