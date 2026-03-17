Prima pagină » Știrile zilei » Rusia transmite imagini din satelit și tehnologie pentru drone Iranului, relatează WSJ

Rusia transmite imagini din satelit și tehnologie pentru drone Iranului, relatează WSJ

The Wall Street Journal relatează, marți seară, că Rusia ajută Iranul în război, extinzându-și astfel parteneriatul pe timpul războiului.
Sorina Matei
17 mart. 2026, 22:36, Știri externe

Rusia și-a extins schimbul de informații și cooperarea militară cu Iranul și furnizează imagini din satelit și tehnologie îmbunătățită pentru drone.

Astfel, Moscova ajută Teheranul să vizeze forțele americane din regiune, a relatat marți Wall Street Journal, citând persoane familiarizate cu problema.

Aceeași informație este preluată și de agenția Reuters. 

Aceleași informații au fost transmise și zilele trecute de The Washington Post, care cita trei înalți oficiali americani.

Ziarul arăta că Rusia a furnizat Iranului informații sensibile, inclusiv locații precise ale navelor de război și aeronavelor americane. Raportul sublinia rolul tot mai mare al supravegherii prin satelit și al urmăririi electronice în războiul modern.

Surse citate și de CNN au arătau că ajutorul Rusiei pentru Iran constă în imagini și date despre mișcările trupelor, navelor și aeronavelor americane în regiune. Deși Vladimir Putin a negat o astfel de cooperare într-o convorbire cu Donald Trump, analiștii spun că legăturile militare în creștere dintre Moscova și Teheran fac astfel de schimburi plauzibile.

Recomandarea video

