Prima pagină » Politic » Rușii bagă bățul prin gard. Kremlinul vrea să ofere asistență Cubei

Rușii bagă bățul prin gard. Kremlinul vrea să ofere asistență Cubei

Rușii anunță că vor să ajute Cuba care se confruntă cu o blocadă impusă de americani. Rusia este pregătită să ofere toată asistența posibilă Cubei, au transmis reprezentanții Kremlinului.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
17 mart. 2026, 12:16, Politic

Rusia este pregătită să ofere toată asistența posibilă Cubei și menține contacte cu aceasta, au transmis marți reprezentanții Kremlinului pe rețeaua Telegram.

Cuba este un stat independent care se confruntă cu dificultăți economice majore din cauza embargoului, au explicat rușii.

Administrația Trump a intensificat presiunea asupra Cubei după operațiunea militară din 3 ianuarie de capturare a președintelui venezuelean Nicolás Maduro, un aliat al guvernului cubanez. Americanii au întrerupt efectiv aprovizionarea Havanei cu petrol venezuelean, au numit guvernul cubanez „o amenințare neobișnuită și extraordinară” și s-au angajat să impună tarife oricărei țări care furnizează petrol Cubei.

Confruntată cu numeroase întreruperi de curent și o penurie de combustibil, Cuba a adoptat măsuri de raționalizare pentru a proteja serviciile esențiale. Totuși, luni, Cuba a fost afectată de o pană totală de curent din cauza blocadei americane privind combustibilul.

SUA și Cuba au început să negocieze. Administrația Trump a comunicat Cubei că pentru a asigura progresul negocierilor este nevoie de demisia președintelui Miguel Díaz-Canel, potrivit unei informații prezentate de New York Times.

Scopul americanilor nu ar fi o schimbare completă de regim, ci doar o înlocuire simbolică a șefului suprem. Díaz-Canel este văzut de oficialii americani ca un politician cu care nu se poate negocia și care permite rețelei Castro să manipuleze puterea. De aceea, plecarea din funcție a lui Miguel Díaz-Canel ar permite reforme economice și ar îmbunătăți relațiile dintre SUA și Cuba.

Recomandarea video

