Protest pe biciclete la Havana. Cubanezii cer ridicarea embargoului american

Manifestanții au participat joi la un marș organizat în capitala Cubei, deplasându-se cu biciclete și vehicule electrice și afișând steaguri și pancarte direcționate împotriva embargoului american, notează AFP.

Președintele Cubei, Miguel Díaz-Canel, a salutat participanții înainte de începerea manifestanției pe care a caracterizat-o drept „parada tineretul anti imperialist”.

Participanții au folosit biciclete și triciclete electrice, devenite mijloace alternative de transport pe fondul penuriei de combustibil.

Protestul are loc în contextul intensificării presiunilor din partea administrației președintelui american Donald Trump. Începând din ianuarie, după capturarea președintelui venezuelean, Nicolas Maduro, Trump a impus o blocadă de facto asupra livrărilor de petrol către Cuba și a sugerat posibilitatea preluării controlului asupra insulei.

Criza energetică s-a agravat în urma restricțiilor asupra importurilor de petrol, cubanezii confruntându-se frecvent cu pene de curent, raționalizarea combustibilului, creșterea prețurilor și scăderea turismului.

În decursului acestei săptămâni, administrația Trump a permis temporar, în această săptămână, livrarea a 730.000 de barili de petrol către Cuba prin intermediul unui petrolier rusesc, iar Rusia a anunțat că pregătește trimiterea unui al doilea transport.