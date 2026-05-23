Prima pagină » Știri externe » Franța îi interzice accesul pe teritoriul său ministrului israelian Itamar Ben-Gvir

Franța îi interzice accesul pe teritoriul său ministrului israelian Itamar Ben-Gvir

Franța a decis să îi interzică accesul pe teritoriul său ministrului israelian al securității naționale, Itamar Ben-Gvir, a anunțat sâmbătă ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot.
Franța îi interzice accesul pe teritoriul său ministrului israelian Itamar Ben-Gvir
Sursa foto: Mediafax Foto via Hepta
Petre Apostol
23 mai 2026, 15:48, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

„Începând de astăzi, Itamar Ben-Gvir are interdicție de intrare pe teritoriul francez”, a transmis Barrot, pe platforma X, precizând că măsura reflectă indignarea Parisului față de tratamentul aplicat activiștilor reținuți după interceptarea flotilei umanitare Sumud, care se îndrepta spre Gaza.

„Nu aprobăm demersul acestei flotile, care nu produce niciun efect util și suprasolicită serviciile diplomatice și consulare”, a afirmat Barrot, salutând totodată „profesionalismul și devotamentul” personalului consular implicat în gestionarea situației.

Totuși, ministrul francez a subliniat că Parisul consideră inacceptabil tratamentul aplicat activiștilor reținuți.

„Nu putem tolera ca cetățeni francezi să fie astfel amenințați, intimidați sau brutalizați, cu atât mai mult de către un responsabil public”, a declarat acesta.

Decizia vine după apariția unui videoclip distribuit de Ben-Gvir, în care acesta apare ironizând activiști ai flotilei, aflați în portul Ashdod, în genunchi și cu mâinile legate. Imaginile au provocat reacții critice la nivel internațional și au determinat mai multe state să convoace diplomați israelieni sau să ia în calcul măsuri restrictive împotriva ministrului.

Barrot a afirmat că respectivele acțiuni „au fost denunțate de numeroși responsabili guvernamentali și politici israelieni” și se înscriu „într-o lungă listă de declarații și acțiuni șocante, de incitare la ură și violență împotriva palestinienilor”.

Șeful diplomației franceze a adăugat că, împreună cu omologul său italian, solicită Uniunii Europene să adopte sancțiuni împotriva oficialului israelian.

Franța calificase anterior comportamentul lui Ben-Gvir drept „inacceptabil” și convocase ambasadorul Israelului la Paris pentru explicații, cerând totodată respectarea și eliberarea rapidă a cetățenilor francezi aflați la bordul flotilei.

Recomandarea video

Kovesi declară război total autorităților din Grecia / Parchetul European cere activarea ”armei nucleare” a Bruxelles-ului
G4Media
Întrebată dacă are origini franțuzești, Jaqueline Cristian a dezvăluit personalitatea după care a fost numită
GSP.ro
Israel a creat o unitate de elită pentru a-i vâna pe teroriștii implicați în atacurile din 7 octombrie
Gandul
125 de lei în plus la pensie pentru toți pensionarii români din această categorie, de la 1 iulie 2026
Cancan
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Prosport
CEO-ul unui mare grup de companii compară situația din România cu criza din Grecia: „Vânzările s-au prăbușit” / Companiile care au ales să plece din țară
Libertatea
După ploi și furtuni, România va fi lovită de primul val de caniculă. De când vor fi 30 de grade?
CSID
Performanță spectaculoasă pentru un român în Formula 4. Pleacă din pole position
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia