Franța îi interzice accesul pe teritoriul său ministrului israelian Itamar Ben-Gvir

„Începând de astăzi, Itamar Ben-Gvir are interdicție de intrare pe teritoriul francez”, a transmis Barrot, pe platforma X, precizând că măsura reflectă indignarea Parisului față de tratamentul aplicat activiștilor reținuți după interceptarea flotilei umanitare Sumud, care se îndrepta spre Gaza.

„Nu aprobăm demersul acestei flotile, care nu produce niciun efect util și suprasolicită serviciile diplomatice și consulare”, a afirmat Barrot, salutând totodată „profesionalismul și devotamentul” personalului consular implicat în gestionarea situației.

Totuși, ministrul francez a subliniat că Parisul consideră inacceptabil tratamentul aplicat activiștilor reținuți.

„Nu putem tolera ca cetățeni francezi să fie astfel amenințați, intimidați sau brutalizați, cu atât mai mult de către un responsabil public”, a declarat acesta.

Decizia vine după apariția unui videoclip distribuit de Ben-Gvir, în care acesta apare ironizând activiști ai flotilei, aflați în portul Ashdod, în genunchi și cu mâinile legate. Imaginile au provocat reacții critice la nivel internațional și au determinat mai multe state să convoace diplomați israelieni sau să ia în calcul măsuri restrictive împotriva ministrului.

Barrot a afirmat că respectivele acțiuni „au fost denunțate de numeroși responsabili guvernamentali și politici israelieni” și se înscriu „într-o lungă listă de declarații și acțiuni șocante, de incitare la ură și violență împotriva palestinienilor”.

Șeful diplomației franceze a adăugat că, împreună cu omologul său italian, solicită Uniunii Europene să adopte sancțiuni împotriva oficialului israelian.

Franța calificase anterior comportamentul lui Ben-Gvir drept „inacceptabil” și convocase ambasadorul Israelului la Paris pentru explicații, cerând totodată respectarea și eliberarea rapidă a cetățenilor francezi aflați la bordul flotilei.