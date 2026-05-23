Raportul care îngrozește lumea: mafia face la fel de multe victime ca războaiele

Raportul a fost prezentat de Giovanni Gallo, șeful secției de criminalitate organizată din cadrul UNODC, conform ANSA.

Evenimentul a avut loc la Palazzo Jung din Palermo, în cadrul ceremoniei de comemorare a masacrului de la Capaci. Alegerea locului și a datei nu a fost întâmplătoare.

UNODC este agenția ONU care administrează Convenția împotriva Criminalității Organizate Transnaționale. Aceasta a fost deschisă spre semnare tot la Palermo, în 2000, la inițiativa secretarului general Kofi Annan.

Violența nu a scăzut – mitul a fost spulberat

Raportul contrazice percepția că organizațiile criminale au renunțat la violență. Una din cinci omucideri înregistrate la nivel mondial poartă semnătura grupurilor mafiote. În America Latină, proporția ajunge la una din două. Cifrele infirmă ideea că mafiile moderne preferă discreția în locul forței.

Traficul de droguri, motorul financiar al crimei organizate

Cea mai profitabilă activitate rămâne traficul de droguri. Pe ruta balcanică, afacerile cu heroină și metamfetamină generează între 3 și 7 miliarde de dolari anual. Cocaina produce de cel puțin zece ori mai mult. Mafiile s-au diversificat și spre infracțiuni de mediu, trafic de opere de artă și defrișări ilegale.

Tehnologia, un nou instrument de extorcare

Raportul semnalează și extinderea gamei de victime prin tehnologie. Fraudele online la scară largă și extorcările digitale transformă practic orice persoană într-o țintă potențială. Criminalitatea organizată a migrat rapid în spațiul digital.

Convenția de la Palermo, 25 de ani mai târziu

La sfârșitul anului 2025, Convenția de la Palermo și-a marcat cea de-a 25-a aniversare printr-un eveniment de înalt nivel la Viena.

Președintele italian Mattarella a participat la ceremonie. UNODC o descrie drept principalul instrument internațional de combatere a crimei organizate transnaționale și un simbol al rezilienței comunității internaționale.