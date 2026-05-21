Povestea incredibilă a singurei femei care a ajuns în Yakuza: viața reală din spatele mafiei japoneze

Fugită de acasă în adolescență și crescută într-un mediu violent, Nishimura a intrat în lumea bandelor moto și apoi în mafia japoneză la sfârșitul anilor ’80, după ce a atacat cu o bâtă mai mulți bărbați care băteau o prietenă însărcinată. Potrivit The Guardian, ea a devenit rapid cunoscută în lumea interlopă pentru violența și duritatea ei, administrând rețele de prostituție, trafic de droguri și extorcări.

De la „copilul diavolului” la simbol al Yakuza

Nishimura și-a ales singură numele „Mako”, care înseamnă „copilul diavolului”, și și-a acoperit corpul cu tatuaje inspirate din cultura mafiotă japoneză. La doar 20 de ani, ea a participat la ritualul tradițional sakazuki, ceremonia care oficializează intrarea într-un clan Yakuza și jurământul de loialitate până la moarte. Experții spun că foarte puține femei au trecut vreodată prin acest ritual în Japonia. În anii ’80, Yakuza controla afaceri uriașe în Japonia, de la cazinouri și imobiliare până la trafic de droguri și influență politică.

Drogurile și prăbușirea Yakuza i-au distrus viața

Viața lui Nishimura a degenerat însă rapid din cauza dependenței de metamfetamină. A fost arestată, condamnată la închisoare și implicată în numeroase activități criminale. La un moment dat și-a tăiat singură o parte din degetul mic – unul dintre ritualurile clasice de pedeapsă din lumea Yakuza. În paralel, mafia japoneză a început să se prăbușească după noile legi anti-Yakuza adoptate în anii ’90 și 2000. Dacă în anii de glorie organizațiile Yakuza aveau peste 180.000 de membri, astăzi au rămas sub 30.000, iar grupările moderne de crimă organizată operează mai ales online.

Astăzi încearcă să îi ajute pe foștii mafioți

Ajunsă la 59 de ani, Nishimura trăiește modest într-un apartament mic din Gifu și lucrează pentru o organizație care îi ajută pe foștii membri Yakuza să își refacă viața. După zeci de ani de violență, droguri și destrămarea familiei, ea spune că încearcă acum să își repare relația cu mama și copiii săi. „Am realizat cât de importantă este familia”, a spus fosta membră Yakuza pentru The Guardian.