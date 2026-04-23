O femeie a murit în timp ce încerca să-și recupereze banii de la escroci

Janet Fordham a fost jefuită de economiile de-o viață și de casa sa pe parcursul a cinci ani de către escroci care, se pare, aveau sediul în Marea Britanie, Germania, Statele Unite și Ghana, s-a precizat în cadrul anchetei judiciare de la Exeter, potrivit The Guardian.

Menajera pensionară, în vârstă de 69 de ani, a călătorit în Ghana după ce un bărbat de acolo i-a spus că o poate ajuta să-și recupereze o parte din bani, dar a murit într-un accident de mașină în timp ce acesta conducea.

Membrii familiei Fordham și poliția din Devon și Cornwall au declarat că au încercat să o oprească să trimită bani escrocilor, dar ea a fost considerată a fi în deplinătatea facultăților mintale și nu a putut fi forțată să renunțe.

Nora lui Fordham, Melanie Fordham, a spus că aceasta începuse să folosească site-uri de întâlniri online în 2017 și a cunoscut un bărbat care pretindea că este un sergent major al armatei britanice care lucra în Siria și care avea nevoie de ajutorul ei pentru a aduce lingouri de aur în Marea Britanie.

Recuperarea banilor, tot o înșelătorie

Ancheta a relevat că Fordham a fost contactată de un bărbat din Ghana cunoscut sub numele de Kofi. El a pretins că era medic și că a aflat că ea era înșelată când a dat peste datele ei în timp ce lucra cu jumătate de normă într-un magazin de telefoane.

Kofi i-a spus că o va ajuta să-și recupereze banii, iar ea a zburat la Accra în octombrie 2022.

Melanie Fordham a declarat: „Am vorbit cu medicul ei, am solicitat consiliere juridică, dar, deoarece era în deplinătatea facultăților mintale, deși îi fusese spălat creierul, a fost considerată capabilă și nu am putut face nimic. Ea a călătorit cu intenția și convingerea că își va putea recupera o parte sau toți banii”.

Relația cu bărbatul părea să se transforme într-o poveste de dragoste, iar Fordham a acceptat să se căsătorească cu el, s-a aflat în cadrul anchetei.

De Ziua Îndrăgostiților, în 2023, el o ducea cu mașina să se întâlnească cu un membru al familiei pentru a discuta despre căsătorie, când mașina a derapat și s-a răsturnat pe acoperiș. Fordham nu purta centura de siguranță și a suferit leziuni mortale.

Poliția din Devon și Cornwall a concluzionat că nicio terță parte nu a fost implicată în accident.