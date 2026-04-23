Prima pagină » Știri externe » O femeie a murit în timp ce încerca să-și recupereze banii de la escroci

O femeie a murit în timp ce încerca să-și recupereze banii de la escroci

O femeie din Marea Britanie, care a fost înșelată cu suma de până la 1 milion de lire sterline într-o serie de așa-numite escrocherii sentimentale, a murit într-un accident rutier după ce a călătorit în Africa de Vest pentru a încerca să-și recupereze o parte din averea pierdută.
O femeie a murit în timp ce încerca să-și recupereze banii de la escroci
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
23 apr. 2026, 08:40, Știri externe

Janet Fordham a fost jefuită de economiile de-o viață și de casa sa pe parcursul a cinci ani de către escroci care, se pare, aveau sediul în Marea Britanie, Germania, Statele Unite și Ghana, s-a precizat în cadrul anchetei judiciare de la Exeter, potrivit The Guardian.

Menajera pensionară, în vârstă de 69 de ani, a călătorit în Ghana după ce un bărbat de acolo i-a spus că o poate ajuta să-și recupereze o parte din bani, dar a murit într-un accident de mașină în timp ce acesta conducea.

Membrii familiei Fordham și poliția din Devon și Cornwall au declarat că au încercat să o oprească să trimită bani escrocilor, dar ea a fost considerată a fi în deplinătatea facultăților mintale și nu a putut fi forțată să renunțe.

Nora lui Fordham, Melanie Fordham, a spus că aceasta începuse să folosească site-uri de întâlniri online în 2017 și a cunoscut un bărbat care pretindea că este un sergent major al armatei britanice care lucra în Siria și care avea nevoie de ajutorul ei pentru a aduce lingouri de aur în Marea Britanie.

Recuperarea banilor, tot o înșelătorie

Ancheta a relevat că Fordham a fost contactată de un bărbat din Ghana cunoscut sub numele de Kofi. El a pretins că era medic și că a aflat că ea era înșelată când a dat peste datele ei în timp ce lucra cu jumătate de normă într-un magazin de telefoane.

Kofi i-a spus că o va ajuta să-și recupereze banii, iar ea a zburat la Accra în octombrie 2022.

Melanie Fordham a declarat: „Am vorbit cu medicul ei, am solicitat consiliere juridică, dar, deoarece era în deplinătatea facultăților mintale, deși îi fusese spălat creierul, a fost considerată capabilă și nu am putut face nimic. Ea a călătorit cu intenția și convingerea că își va putea recupera o parte sau toți banii”.

Relația cu bărbatul părea să se transforme într-o poveste de dragoste, iar Fordham a acceptat să se căsătorească cu el, s-a aflat în cadrul anchetei.

De Ziua Îndrăgostiților, în 2023, el o ducea cu mașina să se întâlnească cu un membru al familiei pentru a discuta despre căsătorie, când mașina a derapat și s-a răsturnat pe acoperiș. Fordham nu purta centura de siguranță și a suferit leziuni mortale.

Poliția din Devon și Cornwall a concluzionat că nicio terță parte nu a fost implicată în accident.

Recomandarea video

Cererea de ridicare a imunității Dianei Șoșoacă, la votul Comisiei pentru afaceri juridice din Parlamentul European
G4Media
Ce salarii au consultanții de vânzări din Altex, Media Galaxy, Flanco și evoMag. Care brand de electronice și electrocasnice plătește mai bine
Gandul
'L-am văzut pe Valentin la...' Solcanu intervine în divorțul Codruței de Sanfira
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Șefa Petrom vrea să plece din fruntea companiei. Favorit pentru a o înlocui pe Christina Verchere este un croat apropiat de un om de afaceri legat de Rusia
Libertatea
Micul dejun al oamenilor inteligenți | Vlad Ciurea ne spune ce trebuie să consumăm imediat după ce ne trezim, pentru hidratarea sistemului nervos
CSID
Ce documente este obligat să aibă polițistul asupra lui când iese cu radarul pe marginea drumului. Ce drepturi are șoferul
Promotor