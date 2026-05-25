Un avion a lovit o parapantă în zbor. O cameră a filmat momentul impactului, dar și ce a urmat

Un avion a lovit o parapantă în zbor. Incidentul s-a produs în Austria. O cameră a filmat momentul impactului, dar și scenele prăbușirii parapantei.
Foto: Captură foto X
Petru Mazilu
25 mai 2026, 21:44, Știri externe
Un avion ușor a lovit o parapantă aflată în zbor. Potrivit NDTV , incidentul s-a produs într-o zonă montană din nordul Austriei. O cameră montată pe parapantă a filmat momentul impactului.

Parapanta condusă de o femeie în vârstă de 44 de ani a început să se rotească necontrolat fiind distrusă parțial. Ulterior, femeia a reușit să deschidă parașuta de rezervă și să aterizeze în siguranță. Ea a dezvăluit că îi este greu să creadă că a supraviețuit.

Un elicopter al Poliției a evacuat victima de pe munte. Femeia a avut doar câteva contuzii. Ea zbura pentru a-și sărbători ziua de naștere.

Pilotul este un bărbat în vârstă de 28 de ani. El le-a explicat polițiștilor austrieci că nu a putut să o evite pe parapantistă. Pilotul a reușit să aterizeze în siguranță pe un aeroport din apropiere. Acum este cercetat penal într-un dosar penal de vătămare corporală din culpă.

