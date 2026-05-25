Prima pagină » Știri externe » Presa iraniană: Președintele Masoud Pezeshkian ordonă restabilirea accesului la internet pe teritoriul țării

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a ordonat restabilirea accesului la internet pe întreg teritoriul țării, după ce acesta a fost blocat timp de aproape 90 de zile, relatează presa de stat iraniană, citată de Reuters și Sky News.
Diana Nunuț
25 mai 2026, 22:03, Știri externe
Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a emis luni un ordin privind restabilirea accesului la internet pe întreg teritoriul țării, potrivit presei iraniene de stat, citând un oficial, scrie Reuters. 

Decizia de a pune capăt interdicției de accesare a internetului în Iran vine după aproape 90 de zile, în contextul izbucnirii războiului SUA-Israel împotriva Iranului.

Potrivit Reuters, raportul l-a citat pe șeful departamentului de relații publice al Ministerului Comunicațiilor din Iran.

La momentul redactării articolului, nu este clar cum și când Iranul se va reconecta la internetul global în urma acestui ordin, mai relevă sursa citată.

La începutul acestui an, regimul de la Teheran a impus inițial o întrerupere a accesului la internet începând cu 8 ianuarie, ca răspuns la protestele antiguvernamentale la nivel național. Accesul a fost restabilit treptat în februarie.

Ulterior, Sky News notează că marea majoritate a cetățenilor iranieni se confruntă cu o întrerupere a accesului la internet de la începutul războiului SUA-Israel împotriva Iranului, din 28 februarie.

Doar câțiva cetățeni iranieni au reușit să ocolească restricțiile privind accesul la internet folosind VPN-uri scumpe.

Dacă serviciile de internet vor fi restabilite, acest lucru ar putea însemna că mult mai multe conținuturi media despre impactul războiului asupra Iranului ar putea fi distribuite din interiorul țării.

