Iranul taxează „serviciile de navigație” în Strâmtoarea Ormuz, deși susține că nu reprezintă „taxe de trecere”

Ministerul de Externe al Iranului a declarat, luni, că Teheranul percepe taxe pentru „servicii de navigație” de la navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, dar insistă că taxarea serviciilor de navigație nu reprezintă „taxe de trecere”.
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Daiana Rob
25 mai 2026, 12:55, Știri externe
„Serviciile furnizate – servicii de navigație, pe lângă măsurile necesare pentru protejarea mediului în Strâmtoarea Hormuz, Golful Persic și Marea Omanului – necesită perceperea anumitor taxe”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Esmaeil Baqaei, în cadrul unei conferințe de presă săptămânale, potrivit AFP, citată de Euronews. 

El a adăugat că Iranul „nu intenționează să perceapă taxe de trecere”.

Anterior, Iranul a publicat o hartă prin care revendica controlul asupra unei porțiuni din Strâmtoarea Ormuz care se întinde în apele teritoriale ale Emiratelor Arabe Unite și ale Omanului, determinând cinci state din Golf să avertizeze oficial companiile de transport maritim, prin intermediul Organizației Maritime Internaționale (OMI), să nu se conformeze.

Zona cuprinde apele pe care Emiratele Arabe Unite și Oman le consideră teritoriu suveran propriu. Toate navele care tranzitează zona delimitată trebuie să obțină o autorizație prealabilă din partea Autoritatea Strâmtorii din Golful Persic (PGSA).

Scrisoare comună adresată OMI

Bahrain, Kuweit, Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au trimis o scrisoare comună adresată Organizației Maritime Internaționale (OMI). În această scrisoare, țările din Golf avertizau navele comerciale să nu intre în contact cu PGSA și să nu tranziteze ruta maritimă folosind traseul stabilit de Iran. Scrisoarea a fost difuzată de OMI.

Reamintim că Iranul a blocat Strâmtoarea Ormuz încă din primele zile ale Războiului din Orientul Mijlociu. La jumătatea lunii aprilie, SUA au decis să impună și ele o altă blocadă asupra unor porturi și zone de țărm iraniene.

Închiderea strâmtorii a creat presiune asupra administrației Trump, din cauza creșterii vertiginoase a prețurilor la petrol și combustibil.

De asemenea, închiderea Strâmtorii a afectat prețurile combustibilului la nivel global. Directorul Agenției Internaționale pentru Energie a avertizat anterior că „stocurile de petrol se epuizează rapid”, fiind nevoie de retragerea unor cantități însemnate din aceste stocuri.

De asemenea, transportatorii maritimi au fost afectați, nu numai de atacurile asupra vaselor de transport la începutul lunii aprilie, ci și de blocarea porturilor.

 

