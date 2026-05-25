Flota britanică se pregătește să demineze Strâmtoarea Ormuz. Și Germania așteaptă „unda verde””

Navele Marinei Regale și marinarii britanici se pregătesc să se desfășoare în Strâmtoarea Ormuz pentru a curăța minele, potrivit Associated Press.

Potrivit Marinei Regale, în urma unui acord între SUA și Iran, nava auxiliară RFA Lyme Bay, cu baza în Gibraltar, va pleca spre Orientul Mijlociu. Nava este în prezent încărcată cu muniții și vehicule subacvatice fără pilot pentru detectarea și distrugerea minelor.

Nava este programată să se alăture distrugătorului britanic HMS Dragon și navelor aliate înainte de a traversa Canalul Suez în drum spre Golful Persic. Potrivit lui Gemma Britton, șeful echipei de deminare a Marinei Regale, Iranul ar fi putut planta un număr mare de mine în Strâmtoarea Ormuz. Aceste mine includ mine ancorate, propulsate cu rachete, mine de fund și cele detonate la impactul cu o navă.

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat anterior că Bundeswehr-ul (Armata Germaniei) este, de asemenea, pregătit să contribuie la un proces de pace în Orientul Mijlociu. El a afirmat că Marina germană ar putea participa la operațiunea de deminare din Strâmtoarea Ormuz.

Ministrul a subliniat că desfășurarea propriu-zisă a marinei va începe abia după primirea unui mandat din partea Bundestagului. Între timp, o navă de dragare a minelor și o navă de aprovizionare vor fi trimise în Marea Mediterană, care vor putea traversa rapid Strâmtoarea Ormuz dacă Parlamentul aprobă acest lucru.