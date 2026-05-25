Prima pagină » Știrile zilei » Flota britanică se pregătește să demineze Strâmtoarea Ormuz. Și Germania așteaptă „unda verde””

Flota britanică se pregătește să demineze Strâmtoarea Ormuz. Și Germania așteaptă „unda verde””

Associated Press relatează că flota britanică se pregătește să demineze Strâmtoarea Ormuz.
Flota britanică se pregătește să demineze Strâmtoarea Ormuz. Și Germania așteaptă
nave în Strâmtoarea Ormuz/sursa foto: X
Sorina Matei
25 mai 2026, 12:06, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Navele Marinei Regale și marinarii britanici se pregătesc să se desfășoare în Strâmtoarea Ormuz pentru a curăța minele, potrivit Associated Press.

Potrivit Marinei Regale, în urma unui acord între SUA și Iran, nava auxiliară RFA Lyme Bay, cu baza în Gibraltar, va pleca spre Orientul Mijlociu. Nava este în prezent încărcată cu muniții și vehicule subacvatice fără pilot pentru detectarea și distrugerea minelor.

Nava este programată să se alăture distrugătorului britanic HMS Dragon și navelor aliate înainte de a traversa Canalul Suez în drum spre Golful Persic. Potrivit lui Gemma Britton, șeful echipei de deminare a Marinei Regale, Iranul ar fi putut planta un număr mare de mine în Strâmtoarea Ormuz. Aceste mine includ mine ancorate, propulsate cu rachete, mine de fund și cele detonate la impactul cu o navă.

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat anterior că Bundeswehr-ul (Armata Germaniei) este, de asemenea, pregătit să contribuie la un proces de pace în Orientul Mijlociu. El a afirmat că Marina germană ar putea participa la operațiunea de deminare din Strâmtoarea Ormuz.

Ministrul a subliniat că desfășurarea propriu-zisă a marinei va începe abia după primirea unui mandat din partea Bundestagului. Între timp, o navă de dragare a minelor și o navă de aprovizionare vor fi trimise în Marea Mediterană, care vor putea traversa rapid Strâmtoarea Ormuz dacă Parlamentul aprobă acest lucru.

Recomandarea video

Sondaj INSCOP: Nicușor Dan ar supraviețui la o diferență strânsă unui referendum de demitere din funcție
G4Media
Întrebată dacă are origini franțuzești, Jaqueline Cristian a dezvăluit personalitatea după care a fost numită
GSP.ro
Micul geniu al matematicii din România a cucerit lumea la vârsta de 11 ani. Povestea unui triplu campion mondial la aritmetică mentală
Gandul
Românii care pot primi gratis panouri solare și baterii. Programul anunțat într-o localitate din România
Cancan
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
Prosport
Cum își justifică uriașa avere frații Alfred și Gerald Simonis: „Un om de afaceri știe de unde să taie și unde să pună”/„Am fost creierul companiei Morgan Sindall”
Libertatea
Debutul primului val de caniculă din acest an aduce temperaturi de peste 30°C. ANM anunță că miercuri va fi cea mai caldă zi din acest episod
CSID
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia