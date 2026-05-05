Iran înăsprește controlul în Strâmtoarea Ormuz. Navele comerciale, obligate să se coordoneze cu armata

Conform autorităților de la Teheran, toate navele comerciale care tranzitează această rută strategică vor trebui să își coordoneze deplasarea cu forțele militare iraniene. Măsura vine în contextul tensiunilor crescute din regiune și este însoțită de avertismente explicite adresate Marinei SUA de a evita prezența în zonă, scrie Reuters.

În același timp, Iranul a publicat o nouă hartă a Strâmtorii Ormuz, indicând o extindere a ariei pe care o consideră sub controlul său direct.

Această decizie ar putea avea implicații majore asupra securității maritime și asupra fluxurilor globale de energie, având în vedere că strâmtoarea este una dintre cele mai importante rute pentru transportul petrolului la nivel mondial.

Analiștii avertizează că noile măsuri ar putea amplifica tensiunile dintre Iran și Statele Unite, crescând riscul unor incidente în această zonă extrem de sensibilă din punct de vedere geopolitic.