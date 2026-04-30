Liderul american a publicat pe rețeaua de socializare Truth Social o hartă în care numele Strâmtorii Ormuz a fost schimbat în „Strâmtoarea lui Trump”. Pe harta lui Trump, navele sub pavilion american trec fără probleme prin „Strâmtoarea Trump”.

Anterior, portalul Axios a raportat că Pentagonul ia în considerare un scenariu de reluare a acțiunilor militare împotriva Iranului, care presupune „ocuparea unei părți din Strâmtoarea Ormuz”.

Potrivit unor surse citate de Axios, Washingtonul speră ca o astfel de acțiune să determine Teheranul să revină la masa negocierilor cu o poziție mai flexibilă.

Un alt scenariu luat în calcul vizează preluarea controlului asupra unei părți din Strâmtoarea Ormuz pentru a permite reluarea transportului comercial. Operațiunea ar putea implica și trupe terestre.

Pe lista opțiunilor discutate s-ar afla și o posibilă misiune a forțelor speciale pentru securizarea stocurilor de uraniu puternic îmbogățit ale Iranului.

Trump a declarat că vede blocada navală împotriva Iranului ca fiind „mai eficientă decât bombardamentele”, considerând-o în acest moment principalul instrument de presiune, dar fără a exclude o acțiune militară dacă Iranul nu face concesii.

În paralel, planificatorii militari americani analizează riscul ca Iranul să riposteze împotriva forțelor SUA din regiune, în cazul unei escaladări a conflictului, în urma blocadei sau a unei eventuale acțiuni militare americane.