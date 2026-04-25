AP: Trump susține că a făcut progrese în Orientul Mjlociu, dar realitatea din teren e alta

Președintele american Donald Trump susține că a făcut pași înainte în calmarea conflictelor din Orientul Mijlociu, însă realitatea din teren indică un echilibru precar, marcat de armistiții fragile și tensiuni nerezolvate care pot reizbucni oricând, potrivit unei analize AP.

La mai bine de un an de la atacul lansat de Hamas pe 7 octombrie 2023, regiunea rămâne instabilă, în ciuda unei reduceri a operațiunilor militare majore. Conflictele au fost, în mare parte, „înghețate”, dar nu rezolvate.

Iranul și impasul strategic

Relația dintre Washington și Iran continuă să fie blocată într-un impas periculos.

Deși Trump a alternat între amenințări dure și apeluri la negocieri, nu s-a ajuns la niciun acord concret privind programul nuclear iranian.

Situația este agravată de tensiunile din Strâmtoarea Ormuz, unde Iranul a restricționat traficul maritim, provocând o criză energetică globală. În replică, SUA mențin o blocadă navală și au amenințat cu atacuri asupra navelor iraniene.

Teheranul nu a dat semne că ar fi dispus la concesii majore, cerând ridicarea sancțiunilor și încetarea atacurilor israeliene asupra aliaților săi regionali.

Armistiții fără soluții reale

În Liban, un armistițiu recent a redus intensitatea luptelor, dar nu a eliminat tensiunile. Israelul continuă să opereze în sudul țării, în timp ce Hezbollah refuză să se dezarmeze și își păstrează capacitatea militară.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu se confruntă cu presiuni interne pentru a transforma succesele militare în rezultate politice clare înaintea alegerilor.

În același timp, riscul unei escaladări rămâne ridicat, iar mulți libanezi se tem de o revenire la o ocupație israeliană prelungită în sudul țării.

Gaza: armistițiu cu suferință continuă

În Gaza, armistițiul mediat de SUA a dus la oprirea marilor operațiuni militare și la eliberarea ostaticilor, însă violențele nu au încetat complet.

Potrivit autorităților sanitare locale, sute de palestinieni au fost uciși de la intrarea în vigoare a armistițiului, inclusiv numeroși copii.

Israelul continuă să efectueze lovituri împotriva unor ținte considerate militante, în timp ce Hamas rămâne activ și refuză să se dezarmeze.

Peste două milioane de oameni trăiesc în continuare în condiții precare, în tabere sau în ruinele locuințelor distruse.

Critici: „încetinirea nu rezolvă nimic”

Experții avertizează că aceste armistiții nu reprezintă soluții reale.

Fostul ambasador american în Arabia Saudită, Michael Ratney, susține că pauzele în conflict doar împiedică agravarea situației, fără a aborda cauzele profunde.

„Nu rezolvă nimic — doar împiedică înrăutățirea situației”, a spus el.

La rândul său, analistul Jon Alterman consideră că strategia lui Trump pune accent pe rezultate rapide și vizibile, fără a construi soluții sustenabile.

„Încetările pot părea confortabile, dar blochează tipare nesustenabile.”

O pace fragilă

Deși luptele de amploare s-au redus, tensiunile rămân puternice în întreaga regiune.

Milioane de oameni sunt încă strămutați, iar problemele structurale — de la rivalități geopolitice la conflicte teritoriale și ideologice — nu au fost rezolvate.

În acest context, progresele revendicate de Donald Trump par fragile, iar riscul unei noi escaladări rămâne ridicat.

Orientul Mijlociu rămâne astfel prins între armistiții temporare și un conflict care continuă să mocnească.