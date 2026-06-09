Cel puțin 14 morți în sudul Libanului după noi bombardamente israeliene. Iranul amenință cu reluarea atacurilor

Cele mai grave lovituri au fost raportate în orașele Tyr și Marwanieh, precum și în localitatea Zifta din districtul Nabatieh. Ministerul Sănătății din Liban a anunțat că cinci persoane au murit în Tyr, în apropierea unui centru al Crucii Roșii, iar alte opt au fost rănite. Printre victime se numără și paramedici ai organizației umanitare.

Potrivit Euronews, un alt atac asupra localității Marwanieh a provocat moartea a două persoane, inclusiv a unui copil, în timp ce bombardamentul lansat în zori asupra localității Zifta s-a soldat cu șapte morți, printre care o femeie și un copil sirian.

Sit UNESCO afectat de bombardamente

Autoritățile libaneze au anunțat că atacurile israeliene din ultimele zile au provocat pagube și unui sit inclus în patrimoniul mondial UNESCO din orașul Tyr, unul dintre cele mai importante centre istorice ale țării. În paralel, gruparea Hezbollah, susținută de Iran, a afirmat că a atacat trupe israeliene aflate pe teritoriul libanez, fără a revendica însă lovituri asupra teritoriului israelian.

Iranul amenință, Israelul promite să continue operațiunile

Escaladarea vine după ce Iranul a avertizat că va răspunde militar dacă Israelul continuă atacurile în Liban. Comandamentul militar iranian a transmis că orice nouă agresiune va atrage măsuri „mult mai severe” decât cele aplicate până acum. Mesajul nu pare însă să fi schimbat poziția guvernului israelian. Ministrul Apărării, Israel Katz, a declarat că armata va continua operațiunile împotriva Hezbollah în sudul Libanului și a avertizat că orice atac asupra nordului Israelului va fi urmat de represalii. „Respingem categoric amenințările Iranului”, a afirmat oficialul israelian.

Conflictul continuă în pofida armistițiului

Teheranul susține că orice încetare reală a ostilităților în regiune trebuie să includă și un armistițiu în Liban. Duminică, Iranul a lansat noi rachete asupra Israelului după atacurile israeliene asupra suburbiei sudice a Beirutului. Potrivit autorităților libaneze, peste 3.600 de persoane au fost ucise de la începutul confruntărilor actuale, declanșate după ce Hezbollah a intrat în conflict în luna martie. Deși un armistițiu între Israel și Hezbollah a fost anunțat în aprilie, luptele și atacurile reciproce au continuat în zona de frontieră.