Iranul și Israelul anunță o pauză în atacuri, dar avertizează că vor riposta dacă armistițiul va fi încălcat din nou

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat luni că țara sa a încetat focul asupra Iranului, însă a subliniat că lupta împotriva Iranului și a Hezbollahului „nu s-a încheiat”.

Pe de altă parte, Teheranul a promis „măsuri mai severe și zdrobitoare” în cazul în care Israelul va lansa noi atacuri, inclusiv în Liban, acolo unde forțele israeliene se luptă cu gruparea Hezbollah, relatează BBC.

Duminică seara, Teheranul a lansat rachete asupra Israelului, ca represalii pentru un atac asupra Beirutului. Israelul a ripostat luni, la primele ore ale dimineții, lansând atacuri asupra a ceea ce a declarat a fi obiective militare din Republica Islamică.

Schimbul de focuri a marcat primul atac de acest fel de la armistițiul convenit în luna aprilie, care a suspendat confruntările dintre SUA, Israel și Iran.

Potrivit BBC, Casa Albă a confirmat că președintele american Donald Trump l-a sunat pe Netanyahu pentru a discuta despre criză. Un oficial israelian a declarat că Israelul și-a suspendat atacurile la cererea acestuia.

Trump cere încetarea „imediată” a focului între Israel și Iran

După atacurile reciproce, Trump a cerut public ambelor țări să „înceteze imediat focul”, întrucât acestea puneau în pericol negocierile dintre Washington și Teheran privind un acord pentru încetarea războiului regional.

„Israelul și Iranul… intenționează să încheie un ARMISTIȚIU imediat! Negocierile finale privind «pacea» sunt în curs, cu condiția ca ignoranța sau prostia să nu le stea în cale”, a scris el pe Truth Social.

Războiul a izbucnit pe 28 februarie, când SUA și Israel au lansat un atac comun asupra Iranului. În urma acestuia, liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost ucis.

Iranul a ripostat, lansând rachete și drone asupra Israelului și a statelor arabe din Golf care găzduiesc baze militare americane. În plus, Strâmtoarea Ormuz a fost blocată, provocând o creștere bruscă a prețului petrolului la nivel global.