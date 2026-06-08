Trump cere încetarea „imediată” a focului între Israel și Iran. Cum escaladează conflictul

UPDATE: Donald Trump a publicat ulterior un nou mesaj pe Truth Social, în care afirmă că atât Israelul, cât și Iranul doresc o încetare imediată a focului și susține că negocierile finale pentru pace sunt în desfășurare.

„Ambele părți, Israelul și Iranul, doresc o ÎNCETARE IMEDIATĂ A FOCULUI! Negocierile finale pentru „Pace” sunt în desfășurare, cu condiția ca ignoranța sau prostia să nu le stea în cale. Blocada va rămâne în vigoare, în deplină forță și efect, până când se va ajunge la un „Acord Final”. Lucrurile ar trebui să se miște rapid. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!”, a scris Trump.

Mesajul reprezintă o schimbare de ton față de prima sa postare de astăzi, în care cerea pur și simplu ca Israelul și Iranul să înceteze imediat atacurile reciproce. În noua declarație, Trump susține că există negocieri active pentru un acord de pace și că ambele părți ar fi interesate de un armistițiu rapid. Totodată, el precizează că blocada împotriva Iranului va rămâne în vigoare până la încheierea unui „acord final”.

Știrea inițială:

„Israelul și Iranul trebuie să înceteze imediat „focul””, este primul mesaj postat de Donald Trump astăzi.

Iranul a lansat de aseară un val de rachete asupra Israelului, iar Israelul a declarat că a lovit ținte militare și un complex petrochimic din Iran, în contextul în care un armistițiu precar de două luni părea să se prăbușească.

Președintele Trump a anunțat că Israelul și Iranul ar trebui „să înceteze imediat” atacurile reciproce, după ce cele două părți au făcut schimb de atacuri pentru prima dată din aprilie, în contextul în care armistițiul precar care suspendase războiul dintre SUA și Israel cu Iranul părea să se fi încheiat.

Scurta postare a domnului Trump pe rețelele de socializare nu a detaliat ce ar putea face Statele Unite pentru a opri escaladarea dintre cei doi adversari, care a propulsat Orientul Mijlociu înapoi în pragul războiului de amploare care a început în februarie odată cu atacurile americano-israeliene asupra Iranului.

În weekend, președintele american Donald Trump a declarat că, dacă negocierile cu Teheranul eșuează, comandamentul american ar putea organiza un raid al forțelor speciale pe teritoriul iranian și ar putea menține blocada porturilor iraniene. El a făcut această declarație într-un interviu acordat Financial Times .

Presa de stat iraniană a relatat astăzi un nou val de atacuri israeliene împotriva Teheranului în jurul prânzului, ora locală. Potrivit IRIB, postul de radio de stat iranian, sunetul exploziilor putea fi auzit în vestul și sudul Teheranului, în timp ce apărarea iraniană a interceptat drone israeliene.